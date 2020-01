Berlijnse blauwebalpentekeningen Jan Fabre te koop

Toen de kunstenaar Jan Fabre in 1988 een tijd in Berlijn verbleef, maakte hij er de elfdelige blauwebalpenreeks ‘The Fierce Hour’.

De reeks werd toen door een verzamelaar, wiens naam niet wordt vrijgegeven, in zijn geheel gekocht. De tekeningen belandden opgerold in een kluis. Na het overlijden van de collectioneur gaven de erfgenamen de tekeningen terug aan Fabre. Hij biedt ze nu via Galerie Templon in Brussel te koop aan.