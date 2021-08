Bruce Nauman overrompelt met en zonder neon

Ronddraaiende sculpturen, sensuele lichtinstallaties, rondwandelende selfies, krijsende clowns. De kunst van Bruce Nauman is afwisselend, prikkelend en ongemakkelijk. Het Stedelijk Museum in Amsterdam toont zijn oeuvre in een grote retrospectieve.

Is het mooi? Vaak. Is het begrijpbaar? Meestal. Is het irritant? Af en toe. Moet je het gezien hebben? Absoluut. Het oeuvre van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman (80) is bijna te groot om te behappen. In de ideale wereld loop je een week lang elke dag het Stedelijk Museum Amsterdam binnen om de expo, die zijn hele carrière overspant, te degusteren.

Nauman overrompelt met zijn thema’s: het leven achter de oppervlakkigheid van het alledaagse, de taal, het menselijk lichaam en de plaats van kunst in de samenleving. De eerste zaal in het Stedelijk is een soort kennismaking met alle facetten van zijn werk. Nauman verpakt zijn kunst in veel vormen, maten en gewichten. Hij was al een multimediakunstenaar in de jaren zestig, toen dat woord nog moest worden uitgevonden. Sculpturen, neoninstallaties, video’s, tekeningen, performances, er is weinig dat Nauman niet doet.

Bruce Nauman daagt uit en verwart. Hij doet geen enkele toegeving aan smaak of trend.

Het bekendst is hij misschien van zijn neoninstallaties. Ze lopen als een rode draad door de expo, als oplichtende gidsen naar nieuwe zalen en ontdekkingen. Nauman begon ermee in 1965, toen hij nog een atelier had in een vroegere groentewinkel in San Francisco. Hij stelde zijn neons tentoon in het uitstalraam.

Een van de oudste is ‘My Name as Though It Were Written on the Surface of the Moon’ uit 1968. Je leest dus Bruce, maar dan met elke letter zes keer geschreven. Het verwijst naar de schokkerige eerste satellietfoto’s van het maanoppervlak die de astronauten van Apollo VIII maakten.

Er volgden nog veel neons. In het Stedelijk kan je op een bankje gaan zitten voor ‘Seven Figures’ uit 1985. Zeven neonfiguren voeren seksuele handelingen uit, uitgebeeld door het aan- en uitfloepen van de neonlampen. De intrigerende installatie lijkt zowel de reclame als liefdeloze seks op de korrel te nemen. Het Stedelijk kocht de installatie midden jaren negentig, wat tot controverse leidde. Veel specialisten vonden het werk te oppervlakkig en met zijn 680.000 oude gulden (zo’n 350.000 euro) te duur. Toenmalig museumdirecteur Rudi Fuchs had maanden nodig om het Amsterdamse stadsbestuur te overtuigen dat de aankoop zinvol was.

Als je lang naar de neoninstallaties kijkt, geraak je in een soort van trance. Het is typisch Nauman: met ogenschijnlijk weinig middelen grijpt hij je bij het nekvel. Blijf maar even hangen bij ‘One Hundred Live And Die’ uit 1984. Nauman bracht honderd zinnen van drie woorden samen, en een van die woorden is telkens live of die. Zo krijg je ‘speak and die’. Of ‘kill and live’. In de veelkleurige installatie licht één zin at random op. Fascinerend.

Schermvullende weergave ‘Seven Figures’, 1985. ©2021 Bruce Nauman / Pictoright Amsterdam

Nauman werd in 1941 geboren in Fort Wayne, Indiana. Met een vader als ingenieur ging hij wiskunde en fysica studeren aan de Madison University van Wisconsin. Daarna volgde hij een kunstopleiding aan de University of California, Davis. Zijn artistieke carrière begon hij heel klassiek, als assistent bij de Amerikaanse schilder Wayne Thiebaud, bekend van zijn schilderijen van ijsjes, taarten en hotdogs. Maar Nauman ging al snel een andere kant uit en begon te experimenteren met wat je conceptuele kunst zou kunnen noemen, al was zijn kunst tegelijk zeer tastbaar.

In het midden van de jaren zestig begon Nauman zichzelf te filmen in zijn atelier. Hij liep rond langs de muren, met nadruk op bewegingen van schouders en heupen. ‘Toen ik met de walks begon, had ik niet het idee dat ze belangrijk waren. Maar gaandeweg zijn ze dat wel geworden’, zegt hij in de catalogus.

De expo toont nieuwe en actuelere versies van het experiment. Het zijn interessante tijdsdocumenten, omdat je de kunstenaar ziet veranderen en verouderen. Zijn enthousiasme en zijn motivatie veranderden niet, zelfs niet toen hij twee jaar geleden amper kon stappen na een zware darmoperatie.

In Amsterdam nodigt Nauman de bezoekers uit deel te worden van zijn walk-project. In ‘Going Around the Corner Piece’, een creatie uit 1970, wandel je langs een muur naar een monitor. Op die monitor gebeurt niets. Maar als je de hoek om gaat, zie je jezelf op een andere monitor, op de rug gefilmd met een CCTV-camera tijdens het eerste stukje van de wandeling.

Schermvullende weergave ‘My Name As Though It Were Written on the Surface of the Moon’, 1968. ©2021 Bruce Nauman / Pictoright Amsterdam

Nauman heeft met deze installatie verschillende bedoelingen. In de eerste plaats heft hij het verschil tussen kunstenaar en toeschouwer op. Iedereen is kunstenaar. Of niemand, zo je wil. Daarnaast is het een experiment in menselijk gedrag. CCTV- camera’s worden gebruikt voor beveiliging. In welke mate pas je je gedrag aan als je weet dat camera’s je registreren?

Angstaanjagend

Na een tijd begon Nauman acteurs in te zetten, wat het dramatische effect van zijn video-installaties aanzienlijk verhoogde. Het Stedelijk toont er enkele waar je bijna bang van wordt. De eerste is ‘Clown Torture’ uit 1987, een reeks vrij gewelddadige films waarin clowns niet de vrolijke figuren uit kinderverhalen zijn. Bij Nauman zijn het eerder wrede mensen die hun ware aard achter een masker verbergen. Zoals Joker in de ‘Batman’-films.

Ook verontrustend is ‘Shadow Puppets and Instructed Mime’ uit 1990. De installatie is een kakofonie van beeld en klank. Op tien monitoren zie je een mimespeelster een dans uitvoeren. Achter linnen doeken hangen hoofden aan koordjes en wordt met belichting een schaduwspel geactiveerd. Alles gebeurt tegelijk, en je loopt er wat hulpeloos tussen.

Wat moet ik ermee? Rondlopend op de expo dringt de vraag zich een paar keer op. Maar dat is net de kracht: Nauman daagt zijn publiek uit, en hij verwart. Hij doet geen enkele toegeving aan smaak of trend. Daarom is hij op zijn tachtigste nog altijd een van de allergrootste hedendaagse kunstenaars.