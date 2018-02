Brussels Airport veilt beschadigde kunst

Brussels Airport was niet zo’n goede huisvader voor zijn kunstcollectie, die eind maart wordt geveild voor het goede doel. Twee werken zijn beschadigd en de archieven van de verzameling zijn spoorloos.

Brussels Airport laat op 25 maart zijn kunstcollectie - 120 werken van Belgische kunstenaars - veilen door Campo & Campo. De opbrengst gaat naar een goed doel. Het veilinghuis gelooft dat een opbrengst van 1 miljoen euro mogelijk is.

De archieven van onze kunstcollectie zijn in de loop der jaren verloren gegaan.

Brussels Airport - en vroeger de luchthavenexploitant BIAC - bestelde de werken bij de kunstenaars en plaatste ze in de terminals. Wegens plaatsgebrek haalde het luchthavenbedrijf ze de afgelopen jaren met mondjesmaat weg en verhuisde ze naar een opslagplaats van de luchthaven.

Brussels Airport transporteerde de kunstwerken de voorbije weken naar Campo & Campo, met oog op de benefietveiling. Het veilinghuis constateerde bij twee van de binnengebrachte werken zware schade . Een werk van de glaskunstenaar Edward Leibovitz is onherstelbaar beschadigd en wordt niet verkocht.

Ook ‘Man met de gele matras’ van Philip Aguirre kwam niet ongeschonden uit het luchthavengebouw. De sculptuur van een man die symbolisch zijn slaapplek op zijn rug draagt, mist zijn duim en heeft een scheur in de onderarm. Volgens het veilinghuis is het werk in die staat binnengebracht, wat Brussels Airport ook bevestigt.