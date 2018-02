Brussels Airport veilt kunstcollectie

Brussels Airport organiseert een benefietveiling van haar kunstcollectie . Met de opbrengst van deze veiling zullen 'meerdere projecten en goede doelen gesteund kunnen worden', is te lezen op de website van het Antwerpse veilinghuis Campo & Campo .

De veiling, die plaats vindt op zondag 25 maart, komt er twee jaar na de terroristische aanslagen op de luchthaven (22 maart 2016). Toen kwamen 35 mensen om het leven en vielen er 340 gewonden. De daders waren teruggekeerde Syriëgangers, gelieerd aan terreurgroep IS.

Schilderij Rik Daems

In de benefietveiling zijn belangrijke werken terug te vinden van gerenommeerde kunstenaars zoals Philip Aguirre Y Otegui, Pierre Alechinsky, Vic Gentils, Panamarenko en Jan Vanriet. Wie zich ook in dat gezelschap bevindt, is Open VLD-politicus Rik Daems.