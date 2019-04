Champagnefamilie Taittinger investeert in Brusselse start-up

Ook andere bekende namen scharen zich achter Arteïa, een nieuw technologieplatform voor kunstverzamelaars.

Digitalisering en nieuwe technlogieën zoals blockchain vinden ook hun weg naar sectoren waar je dat niet meteen zou verwachten, zoals de kunstwereld. Met Arteïa, een deels Belgische start-up, is er sinds vorig najaar zelfs een heus technologieplatform voor kunstverzamelaars.

Onder de naam Arteïa Collect, dat in stilte werd gelanceerd, kunnen die met het platform hun verzameling beheren, met behulp van geavanceerde technologie waaraan drie jaar werd gesleuteld. Het systeem staat ook open voor anderen zoals kunstenaars en galerijhouders. De database bevat al meer dan 30.000 kunstwerken.

Rusthuizen

Het initiatief dateert uit 2016 en gaat uit van enkele kunstverzamelaars die deels ook technologisch onderlegd zijn. Het gaat onder meer om Olivier Marian, van de gelijknamige Franse miljonairsfamilie die de rusthuisgroep Orpea in handen heeft. Orpea is ook bij ons een van de grootste spelers in de sector. Vader Jean-Claude Marian hoort eveneens tot de investeerders achter Arteïa.

De start-up haalde in drie kapitaalrondes al 3 miljoen euro op. Een deel daarvan komt van Hugues Taittinger, een telg van de gelijknamige Franse champagnefamilie, en zijn vrouw Reine-Marie Fontaine. De Taittingers wonen net als de Marians in België, wat deels verklaart waarom Arteïa een Belgische vennootschap is. Voorts kreeg de vennootschap, die zo'n 30 mensen in dienst heeft, steun van onder meer Philippe Gillion van bouw- en vastgoedgroep Gillion.

Schermvullende weergave CEO en medeoprichter Philippe Gellman van Arteïa. ©Dieter Telemans

'Er zijn 19 aandeelhouders', zegt CEO en medeoprichter Philippe Gellman. 'Allemaal particulieren of vennootschappen die met hen verbonden zijn.' De belangrijkste aandeelhouder met ongeveer 35 procent is technologiedirecteur Marek Zabicki. Zijn Poolse roots verklaren mee waarom de softwareontwikkelaars van Arteïa vooral in Polen aan de slag zijn. Gellman en de families Marian en Taittinger hebben elk ongeveer 17 procent van de vennootschap in handen.

Volgens Gellman zijn er al andere technologieplatformen voor kunst, maar geen enkel is zo uitgebouwd en heeft zoveel mogelijkheden als Arteïa.

Cryptovaluta

Arteïa heeft intussen het startschot gegeven voor een nieuwe kapitaalronde. Maar geen klassieke. Het is een zogenaamde Initial Coin Offering (ICO), waarbij het bedrijf met de ARTK een eigen cryptomunt zal uitgeven. Het is de bedoeling daarmee 3,5 tot 15 miljoen dollar op te halen om Arteïa internationaal verder uit te bouwen. Het aanbod geldt eerst voor institutionele partijen en geselecteerde investeerders. Daarna kan ook het publiek intekenen.

De ARTK geldt als token waarmee de kopers toegang kunnen krijgen tot het platform. Het token wordt ook gebruikt om de herkomst van kunstwerken te kunnen traceren. Daarnaast kan het platform ermee worden ingezet om partijen te matchen en kunst te verhandelen in een veilige en betrouwbare omgeving aan de hand van slimme contracten, om kunst uit te lenen aan musea en tentoonstellingen en om verzamelaars te helpen zich bekend te maken en hun passie te delen. Arteïa zet ook blockchaintechnologie in.