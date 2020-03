Corona krijgt kunst op Tefaf niet klein

De bloemen bloeien in de inkomhal als vanouds. De hapjes voor de vips zijn lekkerder dan ooit. Maar de sfeer onder de standhouders op Tefaf, de grootste kunstbeurs ter wereld, is al beter geweest. De coronavrees voor minder volk en dus minder verkoop drukt de pret. De kunst laat er haar slaap niet voor. Die schittert in alle richtingen, van antiek tot modern en alles daartussen. We selecteerden acht topwerken. Die hebt u dan toch gehad als u thuisblijft.

Het hondje dat overal meeging

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

René Magritte, Le Civilisateur

2,75 miljoen euro, Dickinson

De Belgische surrealistische schilder René Magritte (1898-1967) was verzot op honden. Hij had er ook een aantal. Een van zijn favorietjes was Jackie, een dwergkeeshond. Het dier vergezelde hem altijd en overal. Magritte schilderde hem ook een paar keer onder de titel ‘Le Civilisateur’.

De versie op Tefaf stamt uit 1944, wat Magritte zelf zijn Renoir-periode noemde. Hij was gedeprimeerd door de Tweede Wereldoorlog en besloot zijn tristesse te temperen door lichte en optimistische kleuren te gebruiken. Naar analogie met Auguste Renoir. Met de Griekse tempel op de achtergrond verwees Magritte naar het werk van Paul Delvaux.

De dure danseresjes

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

Edgar Degas, Trois danseuses en jupe jaune

Meer dan 37 miljoen euro, Hammer Galleries

Een van de absolute topwerken van de beurs zijn de drie dansende meisjes in gele jurken van Edgar Degas (1834-1917). Het werk dateert uit 1891, zijn late periode. Degas, die erg aanleunde bij het impressionisme, maakt hier door de felle kleuren enigszins de overstap naar een prille vorm van het fauvisme. Het werk is al 50 jaar in het bezit van de New Yorkse Hammer Galleries, opgericht in 1928 door de oliemagnaat Armand Hammer. Met de verkoop wil de galerie een uitbreiding en een renovatie in New York bekostigen. Over de prijs communiceren de standhouders in Maastricht niet graag. ‘Een aantal jaar geleden is in een privéverkoop een Degas voor 37 miljoen euro verkocht. We denken aan dat bedrag. Of nee, we denken nog iets hoger.’

In gedachten verzonken

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

Henry Moore, Girl Seated against Square Wall

2,315 miljoen euro, Landau Fine Arts

De Britse kunstenaar Henry Moore (1898-1986) was een van de beste beeldhouwers van de 20ste eeuw. Op de stand van Landau Fine Arts is het prachtige ‘Girl Seated against Square Wall’ uit 1957-58 te koop. Moore maakte twaalf edities van het beeld, waarvan dit nummer zes is. De sculptuur zweeft tussen abstractie en figuratie, met borsten, benen en gezicht die niet helemaal op hun plaats lijken te zitten. Dat komt omdat Moore zwoer bij asymmetrie. Daardoor lijkt het alsof hij zijn beelden vanuit verschillende gezichtspunten creëerde. Ondanks die hocuspocus ogen zijn beelden heel menselijk en realistisch. Niemand die eraan twijfelt dat de vrouw van het beeld in diepe gedachten is verzonken.

Thumbs up

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

César, Pouce

1,4 miljoen euro, Patrice Trigano

De Franse beeldhouwer César (César Baldaccini, 1921-1998) creëerde in 1965 de reeks ‘Pouce’. Het waren reusachtige uitvergrotingen van zijn duim, met een hoogte van 3,5 meter. Hij experimenteerde in de serie met nieuwe materialen als plastic en polymeren. Tot dan werkte hij vooral met staal. César was een van de kunstenaars die de popart in Frankrijk op de kaart zetten. Het beeld op Tefaf is een nieuw gegoten editie uit 2019, met toestemming van de erfgenamen van de kunstenaar.

Business as usual

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

Giorgio Morandi, Paesaggio, 1943

680.000 euro, Galleria d’Arte Maggiore

De Italiaanse schilder Giorgio Morandi (1890-1964) is de meester van het stilleven van flesjes, vazen, potten en pannetjes. Maar hij schilderde ook wel eens landschappen. Hij deed dat op dezelfde manier, met zachte en pastelachtige kleuren en zijn typische verfstroken. Morandi verdeelde zijn leven tussen Bologna en een huisje in Grizzana, op zo’n 50 kilometer van de grote stad. Hij bracht er al vanaf zijn jeugd zijn vakanties door. Daar keek hij vanuit het raam naar de omgeving en legde ze op canvas vast. Tefaf legde de Bolognese galerij geen strobreed in de weg om naar de beurs af te zakken, ondanks het coronavirus dat in het noorden van Italië lelijk huishoudt. ‘Ach ja. We vinden de heisa wat overdreven. Het leven in Bologna gaat zijn gang. We hebben meer aandacht voor de hygiëne, maar dat is het. We leven niet in doodsangst’, luidde het op de stand.

De Amerikanen blijven weg

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

Georg Tappert,, Mädchen am Tisch

1,2 miljoen euro, Galerie Henze & Ketterer & Triebold

De Duitse schilder Georg Tappert (1880-1957) was in 1910 een van de oprichters van de Neue Secession. Dat was een groep van schilders die protesteerden omdat ze met hun werk niet toegelaten waren op een expo in Berlijn. Het was het begin van het Duits expressionisme, waar Ernst Ludwig Kirchner misschien de bekendste vertegenwoordiger van was. Tappert schilderde niet zo’n groot oeuvre bij elkaar. Daarom is dit schilderij een buitenkansje. Het coronavirus is een serieuze streep door de rekening van galeriehouder Marc Triebold. ‘Het Duits expressionisme is heel populair in Amerikaanse musea. Maar de Amerikanen komen niet uit angst voor het virus. We houden natuurlijk contact op een andere manier, maar Tefaf is wel ons uitstalraam.’

Het is een jammerklacht op wel meer stands. ‘De Amerikanen zijn niet zozeer bang om ziek te worden. Ze willen het risico niet lopen in quarantaine geplaatst te worden’, hoor je overal.

Uitgekleed

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

John DeAndrea, Christine I

130.000 euro, Vallois

John DeAndrea (78) is een van de boegbeelden van de hyperrealistische kunst. Hij brak door in 1972, toen hij op Documenta 5 in Kassel een hyperrealistisch vrijend koppeltje in polyester toonde. Op Tefaf is het beeld een echte eyecatcher. Je hebt vanop afstand niet meteen door dat de blote madame een sculptuur is. Het doet menig bezoeker even halt houden.

Als het doek valt

Schermvullende weergave ©20200305, Maastricht, reportage van kunstwerken op de Tefaf beurs. foto's katrijn van giel

Morris Louis, Nexus II

2,6 miljoen euro, Yares Art