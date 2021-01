De jonge man van Sandro Botticelli brengt 92 miljoen dollar op

Het portret van een jonge man met medaillon van Sandro Botticelli is bij Sotheby's geveild voor 92,2 miljoen dollar. Het is het op een na duurste werk van een oude meester ooit.

Met een opbrengst van 92,2 miljoen dollar (75 miljoen euro) haalt de veiling het bedrag dat werd verwacht. Het houten paneeltje was geschat op zo'n 80 miljoen dollar hamerprijs. Tel daar de commissie voor het veilinghuis bij en je komt uit op 92 miljoen dollar.

Echt vuurwerk leverde de veiling niet op. Er werd telefonisch geboden - al dan niet een bevestiging van de onlinebiedingen die al een week liepen - en na vier minuten was er een nieuwe eigenaar. Wie het schilderij kocht, is niet bekend. Er werd de voorbije dagen gespeculeerd over nieuwe musea in het Midden-Oosten of rijke Amerikaanse privéverzamelaars.

Botticelli schilderde het portret in 1480. Wie hij afbeeldde, is niet bekend. Maar de man is ongetwijfeld een telg van de Dei Medici's, die toen aan de macht waren in Firenze, de geboortestad van de schilder.

Sandro Botticelli - een bijnaam die 'Het Vaatje' betekent - is een van de boegbeelden van de vroege Italiaanse renaissance, die in één adem met Leonardo da Vinci en Michelangelo wordt genoemd. Botticelli schilderde vooral religieuze en mythologische figuren, maar hij was ook een portretschilder. Dat genre maakte in de 15de eeuw opgang. Rijke en machtige mensen lieten zich graag portretteren, zowel in Italië als in de Lage Landen.

Er zijn van Botticelli twaalf portretten bewaard gebleven. Twee daarvan zijn in privébezit. Het nu geveilde schilderij was eigendom van de erfgenamen van de Amerikaanse vastgoedontwikkelaar en miljardair Sheldon Solow. Hij overleed in november van vorig jaar. Solow kocht het schilderij in 1982 op een veiling bij Christie’s in Londen voor toen 810.000 pond. Dat was een koopje. Solow leende het werk geregeld uit aan musea. Het was onder andere lang te zien in het Metropoliton Museum of Art in New York.

Met de veiling verpulvert Botticelli zijn veilingrecord. Dat stond op 10,4 miljoen dollar voor het in 2013 geveilde ‘Madonna en kind met de jonge Johannes de Doper'. Het portret van de jongeman met medaillon is met de 92,2 miljoen dollar de op een na duurste geveilde oude meester uit de geschiedenis. 'Salvator Mundi' van Leonardo da Vinci blijft met een opbrengst in 2017 van 450 miljoen dollar het duurste.