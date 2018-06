De motorfiets tot kunst verheven

Je haalt een goedkope Chinese elektrische motorfiets uit elkaar. Je behoudt de motor en laat Marokkaanse ambachtslui de brommer naar eigen smaak weer opbouwen. Dat deed de kunstenaar Eric van Hove in Marrakesh.

Alledaags is de showroom van Gallery (re)D. in Antwerpen niet. Centraal in de galerij staat de Mahjouba 1, het eerste prototype van een nieuwe samengestelde motorfiets uit Marrakesh. Hij rijdt en hij is te koop voor 45.000 euro. Veel geld, maar je krijgt er iets voor terug: een motorfiets waarin kamelen- en koeienbeenderen zijn verwerkt. Het oorspronkelijke frame is vervangen door koper. Plastiek heeft de plaats moeten ruimen voor leer. Van de oorspronkelijke motorfiets zijn enkel de elektrische motor, de batterij en de aandrijving overgebleven.

BIO Eric van hove In 1975 in Algerije geboren als zoon van een Belgisch koppel.

Kleinzoon van Louis Van Hove, medeoprichter en CEO van de bouwgroep Structures Group.

Master in de kalligrafie aan de Tokyo Gakugei University in Japan.

In 2008 gedoctoreerd aan de Tokyo University of the Arts.

Oprichter in 2012 van het atelier Fenduq in Marrakesh.

De motorfiets is het eerste prototype in een reeks van vijf. Als het van kunstenaar en initiatiefnemer Eric van Hove afhangt, wordt het vijfde prototype ook echt voor massaconsumptie gebouwd. Maar wel op een andere manier dan de doorsnee motorconstructeur. Kleinschaligheid, handenarbeid en massaproductie hoeven volgens van Hove elkaar niet in de weg te staan. Integendeel zelfs.

Van Hove woont en werkt al zes jaar in Marrakesh. De Marokkaanse stad is vergeven van de motorfietsen. Je vindt ze er in alle soorten en maten, van dure Japanse tot goedkope Chinese. ‘Een jonge zakenman had elektrische motorfietsen geïmporteerd uit China. Hij wilde ze verkopen aan 500 dollar per stuk. Hij dacht met die lage prijs heel wat klanten te lokken. Maar dat bleek niet zo te zijn. Zijn zaak ging snel failliet omdat niemand in Marrakesh met een armoedige motorfiets van 500 dollar wil rondrijden. Een motorfiets is in Marrakesh een statussymbool.’

Met die wetenschap voor ogen startte Van Hove in zijn atelier Fenduq in Marrakesh het project Mahjouba Initiative op. Mahjouba betekent sluier. In de Marokkaanse cultuur heeft de Mahjouba ook de betekenis dat iets wordt getoond dat eerst aan het zicht was onttrokken. Dat is precies wat de kunstenaar wil bereiken. Hij toont niet alleen handgemaakte motorfietsen, hij wil ook een nieuwe vorm van productie uit de grond stampen. Van de drie miljoen inwoners in Marrakesh zijn een half miljoen mensen ambachtslui. De meesten onder hen hebben geen werk. De bouw van elektrische motorfietsen kan voor hen een oplossing zijn.

Het concept dat Eric van Hove heeft bedacht is tegelijk ingenieus en eenvoudig, al vraagt het nog een verdere praktische uitwerking. Het hart van de productie is een overkoepelend bedrijf dat het overzicht behoudt over het aantal bestellingen en te bouwen motorfietsen. De arbeiders krijgen via een nieuwe app toegang tot het bedrijf. Via de app kunnen ze zien welke onderdelen moeten worden gefabriceerd. Als er behoefte is aan tien zadels, kunnen arbeiders die bestelling in de wacht slepen.

We stimuleren niet enkel de economische activiteit in Marrakesh, maar ook de individuele creativiteit. eric van hove initiatiefnemer mahjouba initiative

Het is ook mogelijk dat een groep arbeiders samen één motorfiets in elkaar steekt. Bij een kit voor het kader van een motorfiets, zal een handleiding worden meegegeven die de handwerkers wegwijs maakt in het technisch bouwen van een elektrische motor’, vertelt van Hove. ‘Over de omkadering van hun motorfiets mogen ze zelf beslissen. Op die manier stimuleren we niet enkel de economische activiteit in Marrakesh, maar ook de individuele creativiteit.’ De bedoeling is dat de ambachtslui zelf materialen gaan zoeken in de soek om het elektrische geraamte aan te kleden met plaatselijke materialen. Die zijn het best allemaal tweedehands. Een kit zal de maker minder dan 500 dollar kosten. De richtprijs voor een afgewerkte Mahjouba is 1.500 dollar.

Ook de klant heeft voordeel bij deze alternatieve manier van werken. Hij kan precies aangeven hoe hij zijn motorfiets wil gebouwd zien. ‘Als hij de kamelenbeenderen door ivoor wil vervangen, gaan de arbeiders daarnaar op zoek. De prijs zal dan wel oplopen.’

Geen bedrijfsleider

Van Hove is niet van plan zelf in het centrale bedrijf te stappen. ‘Ik ben een kunstenaar, geen bedrijfsleider.’ De kunst van het project zit in de motorfietsen. Omdat de handwerkers stuk voor stuk unieke Mahjouba’s zullen maken, ziet de Belgische kunstenaar elk exemplaar als een kunstwerk.

Dat is een deel van het plan, want in Marrakesh is nauwelijks kunst aanwezig, laat staan musea of kunstgalerijen. Van Hove vindt dat schrijnend, zeker voor de jongeren. Met het Mahjouba Initiative wil hij kunst introduceren in het straatbeeld. Als zijn plan werkt, worden de straten van de stad binnen enkele jaren gevuld met Mahjouba-kunstwerken.