Een bombardement van schoonheid op Tefaf Maastricht

Oude en moderne kunst. Schilderijen en foto’s. Juwelen en muziekinstrumenten. De 31ste editie van Tefaf Maastricht is een bombardement van schoonheid. Met een prijskaartje.

Piano-Forte Pleyel (150.000 euro)

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Wat doe je als je zoals bankier James de Rothschild (1792-1868) wil dat je dochter Charlotte piano leert spelen? Je laat een piano bouwen. Een speciale, die lijkt op een tafel. De firma Pleyel & Cie kreeg de opdracht. Het instrument was in 1836 klaar. De kostprijs bedroeg 1.100 francs.

Het instrument is een pianoforte, de voorloper van de moderne piano. Het telt 72 toetsen in plaats van 88 nu. Ook de mechaniek is anders. De piano is nog perfect bespeelbaar. Maar ze moet dringend worden gestemd, ondervonden we op de stand van Jean Michel Renard, een specialist in oude instrumenten.

Wie straks ook op de Piano-Forte Pleyel speelt, grote namen zijn hem voorgegaan. De Rothschild haalde ene Frederic Chopin in huis als leraar voor zijn dochter. En God weet hoe vaak hij erop speelde tijdens de feestjes die de bankier organiseerde in zijn Parijse villa. Behalve Chopin waren ook de componisten Rossini en Berlioz, de schilder Delacroix, de schrijver Balzac er kind aan huis. De piano was de stille getuige.

Portrait of a Gentleman (9,5 miljoen dollar)

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Het moet de natte droom zijn van elke kunsthistoricus: een werk van een oude meester ontdekken. Acht jaar geleden overkwam het Peter Cherry. In Oxford ontdekte hij ‘Portrait of a Gentleman’, toegeschreven aan een onbekende schilder en gewaardeerd op 150.000 pond. Na onderzoek kwam hij tot de conclusie dat het om een schilderij van de Spaanse grootmeester Diego Velázquez (1599-1660) ging. De galerist Otto Naumann kocht het in 2011 op een veiling voor 4,6 miljoen dollar. Nu biedt hij het op Tefaf aan voor 9,5 miljoen dollar. Schildertechnisch bevat het doek een primeur. Velázquez gebruikte voor het eerst witte loodverf als achtergrond. En wie aandachtig naar het linkeroor van de gentleman kijkt, ziet erboven een stukje van een ander oor. Al schilderend wijzigde Velázquez de plaats van het oor.

Atelier I ( 5,8 miljoen dollar)

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

De Zwitserse kunstenaar Alberto Giacometti (1901-1966) is vooral bekend als beeldhouwer. In 2015 veilde Christie’s de sculptuur ‘L’Homme au Doigt’ voor omgerekend 126 miljoen euro. Het maakt van Giacometti de duurste beeldhouwer aller tijden. Maar hij schilderde ook. Thomas Gibson Fine Art biedt enkele topschilderijen van hem aan. Het interessantste is het oliedoek ‘Atelier I’ uit 1950. Giacometti schildert zijn eigen studio met centraal een beeld waaraan hij aan het werken was. Tussen 1950 en 1954 maakte hij veel schilderen en tekeningen van zijn atelier. Hij ging prat op de wan orde en de chaos die er heerste. ‘Er is maar een kunstenaar wiens atelier nog rommeliger is dan dat van mij: Francis Bacon’, zei hij ooit. Met de chaos valt het nog best mee. De orde en wanorde zorgen net voor spannende schilderijen.

De schreeuw (3,5 miljoen dollar)

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

In 1893 voltooide Edvard Munch (1863-1944) de eerste van vier versies van ‘De schreeuw’. Twee jaar later maakte de Noorse schilder 25 lithografieën van het schilderij. David Tunick uit New York biedt een van die zeldzame exemplaren aan. De litho wijkt af van het schilderij omdat hij tekst bevat. De titel ‘Geschrei’ staat onderaan. Hij wordt gecompleteerd door het zinnetje ‘Ich fühlte das grosse Geschrei durch die Natur’. Waarmee Munch expliciet het thema van ‘De schreeuw’ uitlegde. Het gaat niet om de figuur die een schreeuw slaakt. Het mannetje sluit in wanhoop zijn oren voor het lawaai van de natuur. De litho was jaren in het bezit van privéverzamelaars. Sotheby’s veilde hem in 2014 voor 2,4 miljoen dollar. David Tunick verkoopt hem nu in opdracht van de erfgenamen van de laatste eigenaar.

Op de stand van Tunick zijn nog veel prachtige tekeningen en etsen te zien van andere kunstenaars, onder wie Pieter Bruegel de Oude, Rembrandt, Albrecht Dürer en Jeroen Bosch. Een van de abso lute topstukken is ‘Portret van een vrouw in blauw’ van Gustav Klimt. Hij maakte de tekening met blauwe inkt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze kost 75.000 dollar. Ze ligt al meer dan dertig jaar in Tunicks kast. Pas nu vindt hij de tijd rijp om ze op de markt te brengen.