Een droom voor elke kunstdief

Recensie - In de truecrimeserie ‘This is a Robbery’ belicht Netflix de grootste kunstroof in de Verenigde Staten. Na dertig jaar wachten in het Gardner in Boston nog altijd 13 lege lijsten op de gestolen meesterwerken.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) heeft maar één zeezicht geschilderd. ‘De storm op het meer van Galilea’ (1633) toont hoe Jezus zijn bemanningsleden kalmeert terwijl de golven inbeuken op een schip. Het zeelandschap was een van de topstukken van het Isabelle Stewart Gardner Museum in Boston. Op een lentenacht in 1990 sneden twee dieven het werk uit zijn lijst en namen het mee naar huis. Ze hadden zich als politieagenten voorgedaan om de twee nachtwakers te misleiden.

Twee nachtwakers voor een heel museum? Inderdaad. Een van hen had diezelfde avond trouwens nog opgetreden met zijn rockband en was licht beschonken aan zijn shift begonnen. Even bizar is dat de dieven bijna anderhalf uur in het museum rondliepen voor ze hun slag sloegen. Terwijl de nachtwakers in de kelder vastgebonden zaten, sneden ze op hun gemak nog twaalf andere schilderijen uit hun lijst, waaronder een tweede Rembrandt, een Vermeer, een Degas en een Manet.

‘This is a Robbery’ laat haarfijn zien hoe twee dieven twee nachtwakers verschalkten en 13 werken uit hun lijst sneden.

De dieven konden even makkelijk het alarmsysteem verschalken en namen ook de bewakingsbeelden van hun plundertocht mee naar huis. Een diefstalverzekering had het Gardner niet. Klimaatproblemen in verschillende zalen soupeerden het volledige onderhoudsbudget op.

Maffiastad

De grootste kunstroof in de Verenigde Staten - in 1990 geschat op zo’n 200 miljoen dollar, nu zou dat een half miljard zijn - blijft onopgelost. De lege lijsten hangen nog altijd in het museum. ‘Het voelt alsof ze wachten tot de doeken terugkomen’, zegt de toenmalige museumdirectrice aan het einde van de truecrimeserie die Netflix over de diefstal maakte.

‘This is a Robbery’ doet haarfijn uit de doeken waarom het museum, dat in een nagebouwd Venetiaans palazzo ligt, een droom was voor elke kunstdief. De makers beten zich zes jaar vast in de kunstroof en onderzochten elk spoor naar de daders. Ze spraken met museummedewerkers, ooggetuigen, journalisten, FBI-agenten en advocaten van verdachten. Het museum had de tijd en de stad niet mee. De FBI beschikte in 1990 nog niet over een kunsteenheid. Een maand na de diefstal zat er nog maar één agent op het dossier, een onervaren kerel van 26 jaar.

De grootste stad van de staat Massachusetts had andere problemen. Boston werd als hoofdstad van de bankovervallen gecontroleerd door de Ierse en vooral de Italiaanse maffia. Het spoor leidde de FBI al snel naar dat milieu. Logisch: criminelen gebruiken gestolen kunst vaak als onderpand voor een strafvermindering.

Tip van 10 miljoen

Dat vijf van de zes verdachten van hetzelfde maffianetwerk een voor een het loodje legden, was een tegenvaller voor het onderzoek en het museum, maar geweldig voor het verhaal. Net als de scène waarin de moeder van een van de maffiajongens vertelt hoe ze haar zoon nietsvermoedend hielp met het ophangen van de verdwenen Manet in zijn flat.

De onderzoekers waren er meermaals dichtbij. In 2007 deden honderd FBI-agenten een spectaculaire huiszoeking bij een verdachte die in de gevangenis zat. In een container vonden ze een pistool, een krantenartikel over de diefstal en een blaadje papier met de marktwaarde van de schilderijen. Van de werken zelf was evenwel geen spoor. Nog altijd niet. Een gouden tip aan de FBI kan nog altijd 10 miljoen dollar opleveren.

Trouw aan het genre springt de Netflix Original van cliffhanger naar cliffhanger. Cinematografische reconstructies en onheilspellende muziek drijven de spanning op. Af en toe voelt dat melodramatisch aan. Een queeste naar kunstrovers is toch iets anders dan de zoektocht naar een seriemoordenaar. Toch blijf je kijken, hopend op een happy end. Zoals de bemanningsleden van Jezus in ‘De storm op het meer van Galilea’.