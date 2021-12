Een experiment in hedendaagse kunst

De ene kunstbeurs na de andere werd de voorbije maanden uitgesteld of afgelast. Niet zo met Art Antwerp. Daar is het een blij weerzien met de hedendaagse kunst.

Een experiment kan je de eerst editie van Art Antwerp noemen, ontstaan na de afgelasting van Art Brussels vorig jaar. Art Brussels is een organisatie van Easyfairs, dat ook eigenaar is van Antwerp Expo, het voormalige Bouwcentrum. 'We hebben lang nagedacht over hoe we tijdens de pandemie toch een beurs voor hedendaagse kunst op een veilige manier konden organiseren. We voelden in de sector dat daar behoefte aan was. Uit die denkoefening is Art Antwerp ontstaan. De pragmatische reden is: als we de kunstbeurs organiseren in Antwerp Expo lopen we minder risico op financiële perikelen als de beurs toch niet had kunnen doorgaan. Het gebouw is al van ons, begrijpt u. Daarnaast is Antwerpen ook een stad met veel galeries en kunstenaars. De beurs is hier sowieso op zijn plaats', zegt Anne Vierstraete, de directrice van Art Brussels en Art Antwerp.

Het is ook een experiment omdat voorlopig niemand weet of er nog een tweede editie komt. 'We moeten afwachten of het publiek geïnteresseerd is. Laat ons hopen van wel. De voorbije weken was het nog behoorlijk spannend met de verstrenging van de coronarestricties.'

Die hadden geen impact op Art Antwerp omdat het niet als een evenement wordt beschouwd. De beurs vindt onderdak in zaal 2 van Antwerp Expo. Hoog en droog, met brede gangen waar afstand houden weinig problemen vormt. 59 galerieën kondigden hun komst aan, waarvan 39 Belgische. Op het laatst zegden nog enkele Duitse deelnemers af door de coronaperikelen.

De algemene sfeer op de beurs onder de galeristen is: we zijn blij dat we weer buiten de galerie onze artiesten kunnen tonen. Bedrijfseconomisch zijn kunstbeurzen belangrijk. Ze generen een significant deel van de omzet. 'We hebben 16 jaar deelgenomen aan Art Brussels. En nu al twee jaar niets. Dat is niet goed. Een kunstbeurs is belangrijk omdat er ontzettend veel verzamelaars rondlopen. Die vinden lang niet altijd de weg naar je galerie. Een beurs opent deuren', zeggen

Schermvullende weergave De tekeningen van Johan Creten. ©SISKA VANDECASTEELE

Bert De Leenheer en Dirk Vanhecke van Galerie Transit in Mechelen. Ze tonen op de beurs onder meer geschilderde tekeningen van Johan Creten. Hij is vooral bekend als beeldhouwer. 'Creten maakte de tekeningen 33 jaar geleden. Hij was toen 25. Hij heeft ze nooit willen tonen. Ik denk dat hij ze te intiem vond. Maar nu zijn ze te koop, voor 11.500 per tekening', zegt De Leenheer.

Ontdekkingen

Schermvullende weergave Iraanse kunst van Negar Ghiamat. ©SISKA VANDECASTEELE

De kracht van een kunstbeurs schuilt in de ontdekkingen die je kan doen. Bij Kristof De Clercq vond de Iraanse kunstenares Negar Ghiamat onderdak. 'Ik heb haar toevallig ontdekt op Instagram. Je weet hoe dat gaat: soms leidt het algoritme je naar mensen die je niet kent. Ik was erg onder de indruk van het plezier van schilderen dat haar werk uitstraalt. Haar schilderijen zijn kleurrijk en abstract met toch enigszins herkenbare motieven. Dat sprak me aan. Ik heb haar gecontacteerd en nu vertegenwoordig ik haar. Maar ik heb haar dus nog nooit in het echt ontmoet.' De schilderijen van Ghiamat kosten tussen 1.800 en 3.600 euro.

De schilderkunst is prominent aanwezig op de beurs. Adriaan Raemdonck, de peetvader van de Antwerpse galeristen, ziet het graag gebeuren. 'De jonge gasten aan de Academie zijn weer volop aan het schilderen. Ik heb de tijd meegemaakt dat schilderkunst dood was. De conceptuelen namen het over. Er werden toen in de jaren 70 hevig discussies gevoerd. Dat bestaat nu niet meer.' Als een soort eerbetoon toont Raemdonck werk van kunstenaars met wie hij al decennia samenwerkt in zijn galerie De Zwarte Panter: Fred Bervoets, Jan Vanriet, Hugo Heyrman. Net zo dynamisch als de jonge garde. Nog steeds.

Bij Whitehouse Gallery uit Lovenjoel van Bert Verlinden en Elly Kog is een mooi ensemble te zien van schilder Tim Volckaert. De galerie bestaat nog maar zeven jaar, zegt Verlinden. 'Dat is jong. We zijn daarom erg blij dat we voor Art Antwerp en volgend jaar Art Brussels werden geselecteerd. Het helpt je vooruit. Het traject van een jonge kunstenaar en een jonge galerie loopt parallel. Je moet het vertrouwen winnen van de echte collectioneurs. Die lopen hier rond, hè. Ze taxeren jou: welke schilders heb je in portefeuille, wie koopt bij jou, op welke beurzen word je toegelaten?'

Schermvullende weergave Werk van Tim Volkaert. ©SISKA VANDECASTEELE

'Als ze op dat soort vragen een bevredigend antwoord krijgen, mag je meespelen. Daarom zijn beurzen zo belangrijk. Ik heb me laten vertellen dat 75 procent van de nieuwe galeries binnen drie jaar stopt. Het is financieel te zwaar voor de meeste. We zijn wat atypisch omdat we andere carrières achter de rug hebben. We hebben goed geboerd. Mijn vrouw is lang directielid geweest bij KBC en ik heb een fotolabo uitgebaat. Tien jaar geleden zijn we allebei gestopt en hebben we beslist een galerie te open. Dan doe je vol enthousiasme de deuren van de kunstmarkt open en schrik je keihard. Die wereld is zo anders dan je gewoon was, met andere regels. We moesten van nul beginnen. Maar goed, vandaag staan we hier.'

Schermvullende weergave 'Lying in White', Leiko Imkura. ©SISKA VANDECASTEELE

De bekende Antwerpse galeries hebben een stand op de beurs. Een van de mooiste sculpturen vind je bij Tim Van Laere. Het gaat om 'Lying in White', een liggend beeld van de Japanse kunstenaar Leiko Imekura. 'Alle grote musea in de wereld hebben werk van haar. In België is ze vrij onbekend.'