Fernand Huts blijkt koper van 'Atlas Maior'

Het werk, door zijn omvang en gedetailleerde uitwerking ook wel het ' Google Maps van de zeventiende eeuw ' genoemd, bestaat uit elf delen en 594 kaarten. Er bestaan maar twaalf exemplaren van in openbaar bezit en de atlas is UNESCO-werelderfgoed . Experts spreken van 'de mooiste atlas ooit'.

De atlas zal in het Mercatorhuis in Melsele-Beveren tentoongesteld worden als onderdeel van 'Vossen, expeditie in het land van Reynaert', een thematische fietstocht met het verhaal van Reinaert de Vos als leidraad. Dat gebeurt in samenwerking met Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw.