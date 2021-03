Fernand Huts koopt kunstboekenbedrijf achter Van Eyck en Anton Corbijn

Fernand Huts, ondernemer en miljardair met een hart voor kunst, investeert in de West-Vlaamse kunstboekenuitgeverij Hannibal Books.

‘We zijn nu tien jaar bezig en zijn erin geslaagd ons binnen te murwen in de kleine, Europese club van kunstboekenuitgevers’, zegt Gautier Platteau, een van de oprichters van Hannibal Books.

De uitgeverij heeft al 250 boeken op zijn naam staan, waaronder bestsellers over Bruegel voor het Kunsthistorisches Museum in Wenen en over Van Eyck voor het Museum voor Schone Kunsten Gent. Maar denk ook aan boeken met het werk van topfotografen als Stephan Vanfleteren en Anton Corbijn.