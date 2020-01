Fernand Huts opent museum in Antwerpen

Katoennatie-baas en kunstverzamelaar Fernand Huts kondigt een nieuw permanent Cobra-museum aan in Antwerpen, waarvan de plannen in 2020 concreet vorm krijgen.

Het museum zal putten uit de eigen Cobra-collectie van The Phoebus Foundation, de privékunstverzameling van Huts. 'Het moet een permanent onderkomen én expositiekader bieden voor deze werken', zo vertelt Huts in een interview in De Morgen.