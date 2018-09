Galerist Tim Van Laere bouwt klein museum

Tim Van Laere, de galerist van onder meer Rinus Van de Velde en Ben Sledsens, bouwt op het Nieuw Zuid in Antwerpen een nieuwe galerie. Ze oogt als een klein museum.

Over enkele maanden trekt Tim Van Laere de deur van zijn galerie in de Verlatstraat aan de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen definitief toe. Na twintig jaar is blijven geen optie. De ruimte is te klein geworden, zowel voor het team als voor de kunstenaars en het publiek.

Nieuw Zuid

‘Ik droom al lang van een nieuwe galerie. Toen ik hoorde dat de projectontwikkelaar Triple Living op Nieuw Zuid wilde gaan bouwen, heb ik hem gebeld om er mijn nieuwe galerie te bouwen. Na twee vergaderingen was de kogel door de kerk. Ik geloof heel erg in de nieuwe wijk. Er komen scholen, serviceflats, sociale woningen, appartementen, restaurants. De galerie zal er perfect passen in de sociale mix.’

De nieuwbouw is een ontwerp van het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen. ‘Ik ben met hen in zee gegaan omdat ze heel goed de noden van een galerie en kunstenaars kennen. We hebben veel gepraat en uit die dialoog is het ontwerp voortgekomen. Beide architecten zijn trouwens grote fans van de Oostenrijkse kunstenaar Franz West, die ik in België vertegenwoordig. In die liefde hebben we elkaar ook gevonden.’

Schermvullende weergave De maquette van Van Laeres nieuwe galerie op Nieuw Zuid in Antwerpen. In het voorjaar opent ze de deuren. ©Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp en Office Kersten Geers David Van Severen

Kapel

De nieuwbouw is een breed vrijstaand paviljoen met vijf ruimtes, waaronder een acht meter hoge kapel. Er is een terras en buitenruimte voorzien voor outdoorsculpturen. De oppervlakte bedraagt 1.000 m2, stockageplaats inbegrepen.

Ter vergelijking: de huidige galerie heeft een oppervlakte van 220 m2, weliswaar zonder depots. Voor inspiratie keken de architecten en Van Laere naar kleinere musea in het buitenland, zoals Fondation Beyeler in de Zwitserse stad Basel.

Voor de galerie en de artiesten is het bouwproject een grote stap voorwaarts. ‘De mogelijkheden voor de kunstenaars worden groter. Dat is voor mij het belangrijkst. De nieuwe museale ruimtes zullen hen uitdagen om hun kunst verder te ontwikkelen.’

Financiering

Hoeveel Van Laere in de nieuwbouw investeert, zegt hij liever niet. ‘We financieren alles zelf. Dat kan, ja. We hebben hard gewerkt de voorbije twintig jaar.’

Het lijkt misschien vreemd zwaar te investeren in bakstenen terwijl ook de kunstmarkt steeds verder digitaliseert. ‘Het een sluit het ander niet uit. Ik geloof heel hard in het belang van solotentoonstellingen. Dat zijn de visitekaartjes van de artiest voor de verzamelaars. In de galerie loopt nu de expo van Ben Sledsens. Ik heb werk verkocht aan Aziaten en Amerikanen. Zijn die hier geweest? Nee, we hebben de verkoop per mail afgehandeld. Maar de basis vormt wel de expo, waarvan de verzamelaars en museumdirecteurs installatiefoto’s hebben gezien en de cataloog bekeken. Dat triggert hen, ook al hebben ze niets in real life gezien.’