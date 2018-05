Gemengde gevoelens bij peperdure Modigliani

'Nu couché (sur le côté gauche)' uit 1917 van de Italiaanse schilder Amedeo Modigliani is bij Sotheby's geveild voor 157,2 miljoen dollar. Dat is een record voor het veilinghuis, maar stilletjes had het op meer gerekend.

Op het eerste gezicht lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Sotheby's taxeerde het schilderij twee weken geleden op 150 miljoen dollar. 157 miljoen dollar (131 miljoen euro) is dan geen slecht resultaat. Maar je mag die twee prijzen niet met elkaar vergelijken. In het resultaat van de veiling zit de 12 procent commissie van Sotheby's inbegrepen, in de waardering niet. Het doek werd op 139 dollar miljoen dollar afgehamerd. Dat is 11 miljoen dollar minder dan de geschatte prijs, die steevast zonder commissie wordt bekendgemaakt.

157,2 miljoen dollar Modigliani's naakt De prijs van 'Nu couché (sur le côté gauche)'.

Stiekem had Sotheby's op meer gerekend. Het bedrag van 200 miljoen dollar deed hier en daar de ronde. Daarmee zou Modigliani zijn record hebben gebroken. In 2015 werd een ander naakt bij Christie's voor 170 miljoen dollar geveild.

Maar het veilinghuis vergiste zich van strategie. Met de verkoper, de Ierse miljardair John Magnier, was van te voren een gegarandeerde minimumprijs van 125 miljoen dollar afgesproken. Sotheby's hoopte op die manier de interesse bij de topverzamelaars nog meer aan te wakkeren. Onder het mom van: als dat de minimumprijs is, moet het wel een heel bijzonder werk zijn. Maar dat pakte dus verkeerd uit.

Geen spanning

De verzamelaars hadden geen zin om meteen bij zo'n hoog bedrag de veiling aan te vatten. Het moet een beetje spannend blijven, met verrassende wendingen en kopers die tegen elkaar opbieden. Die saus ontbrak volledig omdat de lat van te voren te hoog lag.

Toen veilingmeester Helena Newman de verkoop op 125 miljoen dollar opende, bleef het minutenlang stil in de zaal, getuigde The Wall Street Journal. Uiteindelijk kwam de op voorhand gecontacteerde koper met zijn bod van 139 miljoen dollar. De koper is anoniem. Zo eindigde de veiling die er eigenlijk geen was.