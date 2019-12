Gewoon goed is niet meer goed genoeg op de veilingmarkt

1. Claude Monet, Meules, 1890

Het duurde niet langer dan acht spannende minuten om op 14 mei bij Sotheby's in New York 'Meules' van de Franse schilder Claude Monet geveild te krijgen. Het werk was geschat op 55 miljoen dollar. De gelukkige - anonieme - koper betaalde uiteindelijk 110 miljoen dollar (86 miljoen euro), de commissie voor het veilinghuis inbegrepen. In 1986 werd het ook al eens geveild, voor 2,5 miljoen dollar. Qua rendement is dat niet slecht. Het schilderij werd in 33 jaar 40 keer duurder.

Het schilderij is met 110 miljoen dollar het duurst geveilde kunstwerk van 2019. Het is tevens een record voor de impressionistische kunst. Maar eerlijk is eerlijk, we zijn meer gewoon. In the all time veiling top-10 staat het schilderij slechts op de tiende plaats. Mijlenver verwijderd van 'Salvador Mundi', waarvoor de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in 2017 450 miljoen dollar betaalde. Het schilderij is overigens sinds de veiling niet meer in het openbaar gezien.