Griekse politie vindt gestolen Picasso en Mondriaan terug

Negen jaar nadat ze waren gestolen uit het grootste museum van Athene heeft de Griekse politie schilderijen van Mondriaan en Picasso teruggevonden. Eén man is gearresteerd.

De schilderijen ‘Woman’s Head’ uit 1939 van Pablo Picasso en ‘Molen’ (1905) van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan werden in 2012 gestolen uit de Nationale Kunstgalerij in Athene. De roof duurde amper zeven minuten. Om de nachtbewaker te misleiden hadden de dieven het alarmsysteem meermaals geactiveerd op verschillende plekken in het museum, waarna het werd uitgeschakeld. ’s Ochtends vroeg drongen ze het gebouw binnen via een balkondeur.

Maandag arresteerde de Griekse politie in Ketarea, zowat 45 kilometer ten zuidoosten van Athene, een 49-jarige Griekse man die bekende dat hij de schilderijen had gestolen. Hij bracht de agenten naar een bos, waar de werken waren verstopt. Op politiebeelden was een van de schilderijen te zien, verzegeld in een pakket dat onder de struiken lag.

Het schilderij van Picasso is een kubistisch portret van een vrouw tegen een blauwe achtergrond. Picasso schilderde het in 1939. Hij schonk het tien jaar later aan het Griekse volk wegens zijn verzet tegen nazi-Duitsland. Het kunstwerk droeg een inscriptie van de schilder voor het Griekse volk. Om die reden was het onmogelijk om het op de zwarte markt te verkopen. Het kunstwerk zou 16,5 miljoen euro waard zijn.