Hermitage veilt digitale kopieën topwerken

De Hermitage in Sint-Petersburg gaat in september digitale kopieën veilen van vijf topschilderijen. Ze worden verkocht als NFT's. De handtekening van de museumdirecteur maakt de werken uniek.

De Hermitage in Sint-Petersburg is een van de grootste musea ter wereld. Ze telt ontelbare meesterwerken, van oude meesters als Rembrandt en Rubens tot 20ste-eeuwse kunst van Matisse en Gauguin.

De Hermitage gaat voor de veiling samenwerken met het cryptomuntplatform Binance NFT. Dat is best opmerkelijk. Rusland heeft het niet begrepen op cryptomunten. Het gebruik en de handel is streng gereglementeerd. Het museum en Binance NFT hebben naar eigen zeggen een methode uitgewerkt die past in het wettelijke Russische kader.