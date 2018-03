Huiszoeking bij MSK in Gent

Volgens VTM Nieuws vermoedt het parket dat ex-directrice Catherine de Zegher documenten heeft achtergehouden over de Toporovski-collectie, die meer duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over de echtheid van de werken.

De Zeger werd twee weken geleden tijdelijk geschorst als directrice van het MSK. Haar positie was niet langer houdbaar na de heisa rond de Toporovski-verzameling die drie maanden in het MSK hing. Er was grote twijfel ontstaan over de echtheid van de 26 werken.