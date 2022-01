Iconische Magritte onder de hamer bij Sotheby's

Sotheby's veilt op 2 maart in Londen 'L'empire des lumières' van René Magritte, een van zijn meest iconische doeken. Het veilinghuis schat het schilderij op 60 miljoen dollar.

Wie de voorbije jaren het Magritte Museum in Brussel bezocht, zal ongetwijfeld lang stilgestaan hebben bij 'L'Empire des lumières', een van de meest intrigerende schilderijen van de meester van het surrealisme. Het doek stelt een nachtlandschap voor op redelijk klaarlichte dag. Onmogelijk, en daarom vintage Magritte.

Zijn kunst bestond erin afzonderlijke elementen samen te brengen in een schilderij. Wat op het eerste gezicht surrealistische spielerei lijkt, is vooral een filosofische benadering van beeldtaal. Of iets kon of niet, is een normale reactie van de kijker. Voor Magritte was het naast de kwestie. Het ging erom of combinaties visueel en intellectueel bij elkaar pasten. Dag en nacht zijn daar een perfect voorbeeld van.

Hij ontwikkelde het thema in 27 schilderijen. Hij had het plan een reeks te schilderen, zoals Claude Monet (waterlelies) en Vincent van Gogh (zonnebloemen bijvoorbeeld) dat had gedaan. Het was een garantie op prestige. Er was een ook mercantiel trekje. Magritte schilderde verschillende versies om zijn verzamelaars te plezieren.

Het eerste uit de reeks dateert van 1949 en werd prompt gekocht door de Amerikaanse miljardair Nelson Rockefeller. Het kwam in 2017 op de kunstmarkt en werd toen geveild voor 20,5 miljoen dollar.

Barones Gillion Crowet

Het in maart te veilen schilderij is het grootste qua afmetingen. Magritte schilderde het in 1961 voor zijn muze barones Anne-Marie Gillion Crowet. Ze was de dochter van Pierre Crowet, een van Magrittes grote verzamelaars. Mevrouw Crowet werd vaak door Magritte geportretteerd, zelfs nog voor hij ze had ontmoet. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, werd ze een jarenlange vriendin ten huize René en Georgette Magritte.

Het schilderij is in handen gebleven van de familie Gillion Crowet, die een grote collectie moderne kunst bezit. Veel van die kunstwerken zijn uitgeleend aan de Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Dat was ook het geval voor 'L'empire des lumières', dat van 2009 tot 2020 te zien was in het Magritte Museum, een onderdeel van de Musea. Het Fin-de-Siècle Museum, een ander deel, toont eveneens veel kunstwerken uit de familiecollectie.