Kleinste boek ter wereld onder veilinghamer

In het veilinghuis Arenberg Auctions in Brussel gaat eind deze week het kleinste boek ter wereld onder de hamer.

Het gaat om een gebedsboekje van vijf op vijf millimeter, niet groter dan een potloodpunt. Het is een collector's item uit 1952 dat werd gemaakt door het Gutenberg Museum. Het Duitse boekdrukkunstmuseum verkoopt het miniboekje om zijn renovatie te financieren. Het veilingshuis raamt de waarde op 1.000 tot 1.500 euro.

'Uniek is dat dit stuk wordt verkocht met de originele metalen letterstaafjes, groter dan het boekje zelf. De gedrukte tekst is zo minuscuul dat je die niet met het blote oog kan lezen, maar een sterk vergrootglas nodig hebt', vertelt Henri Godts, expert van Arenberg Auctions.

Het veilinghuis is gespecialiseerd in zeldzame boeken, handschriften en kaarten. Voor de laatste veiling van het jaar op 17 en 18 december worden naast het miniboekje nog enkele opmerkelijke stukken verkocht. Op de veilinglijst staat de meer dan 500 jaar oude Kroniek van Neurenberg, een van de bekendste en best geïllustreerde incunabelen, boeken uit de vroege boekdrukkunst. De uitgave wordt geschat op 30.000 tot 40.000 euro.