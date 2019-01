'Koninklijke' tekening Rubens geveild voor 8,2 miljoen dollar

Een tekening van de Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens heeft woensdag op een veiling bij het bekende huis Sotheby's in New York 8,2 miljoen dollar opgebracht. Dat viel op te tekenen op de website van het veilingbedrijf, waar de verkoop live te volgen was, als onderdeel van een ruimere verkoop van 162 tekeningen van oude meesters.