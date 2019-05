Koons onttroont Hockney als duurste levende kunstenaar

Een werk van de Amerikaanse beeldend kunstenaar Jeff Koons is bij het veilinghuis Christie's in New York verkocht voor 91,1 miljoen dollar. David Hockney is zo niet langer de duurste nog levende kunstenaar.

De 'Rabbit', een stalen variant van een konijn gemaakt van ballonnen, brak het record van het schilderij 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' van de Britse kunstenaar David Hockney. Dat werd midden november verkocht voor 90,3 miljoen dollar, ook bij Christie's.

Het werk van de 64-jarige Koons werd voor 80 miljoen dollar verkocht. Het schilderij van Hockney ging voor hetzelfde bedrag onder de hamer, maar de 'Rabbit' brak toch het record door de commissies die op de verkoop betaald moeten worden. Zo liep de prijs op tot 91,075 miljoen dollar.

Vader van Amerikaans minister

De 'Rabbit' maakt deel uit van een reeks van drie, die Koons maakte in 1986. Het is het laatste dat nog in particuliere handen is. Het werk werd verkocht door de erfgenamen van S.I. Newhouse jr., een steenrijke mediamagnaat die twee jaar geleden overleed. Volgens het persagentschap Bloomberg is het gekocht door de kunsthandelaar Robert Mnuchin, de vader van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Schermvullende weergave 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures') van David Hockney ging in november vorig jaar voor 90 miljoen dollar onder de hamer. ©EPA-EFE