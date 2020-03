Kunstbeurs Art Basel Hong Kong opent virtuele deuren

Art Basel Hong Kong had vrijdag de deuren moeten openen. Maar het is enkel een virtuele poort naar de hedendaagse kunst.

Een bruin bankje met zware poten in het midden van een zaaltje, een grijze vloer en een grijze muur met een schilderij. Dat zie je als je de online kunstbeurs Art Basel Hong Kong betreedt. Een muisklik op het kunstwerk en je krijgt de uitleg en de prijs in dollar.

Dat is eigenlijk handig. Op de meeste fysieke kunstbeurzen moet je de standhouders aanspreken om de prijs te kennen. Soms doen ze wat moeilijk daarover, maar hier dus niet. Bij Zeno X Gallery hangt een mooie Borremans. Voor 1 miljoen dollar kan je het schilderij kopen.

Met een paar klikken verlaat je de zaal en wandel je elders binnen. Bij David Zwirner bijvoorbeeld. Mooi werk van Alice Neel (850.000 dollar) en Neo Rauch (900.000 dollar). Het meest in het oog springend is Jeff Koons' ode/persiflage aan de renaissancemeester Sandro Botticelli. Het is een herwerking van 'Primavera' uit 1480. Voor 3 miljoen dollar komt 'Gazing Ball' naar je toe.

De Brusselse galeriehouder Xavier Hufkens is ook aanwezig. Hij toont onder meer het mooie 'Happy Mothers Day' van Walter Swennen, dat 45.000 dollar kost.

Het toegangsportaal van de beurs is eenvoudig. Je kan een zoektocht beginnen op basis van de galerieën, een kunstenaar of een periode.

250 miljoen dollar

Op 6 februari maakte Art Basel Hong Kong bekend dat de beurs dit jaar niet doorgaat. Het coronavirus laat dat niet toe. Maar de organisatoren bedachten een oplossing: een onlineversie. Die is voor iedereen tot 25 maart toegankelijk. 237 galerieën doen mee, zo'n 90 procent van het initiële aantal. De beurs maakt zich sterk dat er voor 250 miljoen dollar aan kunst wordt aangeboden.

Voor Frank De Maegd van Zeno X Gallery is de online beurs een aardig alternatief. 'We kregen 75 procent van het oorspronkelijke standgeld terugbetaald. Voor de onlinebeurs betalen we dus 25 procent daarvan. Ik vind dat een mooie geste.' Galeriehouders betalen in functie van de grootte van hun stand tussen 700 en 850 euro per vierkante meter. 'We hadden al vliegtuigtickets en hotels geboekt, maar die hebben we zonder veel problemen kunnen annuleren. Financieel is het geen groot drama.'

De beurs ging voor de vips woensdag open. 'Ja, dat is wat vreemd en grappig. Ik snap dat beursorganisatoren vooropeningen houden voor verzamelaars en vips om niet te veel volk over de vloer te krijgen. Hier was dat niet nodig. Maar de organisatie heeft het toch gedaan. Allicht wilde ze de ge­plo­gen­he­den van de fysieke beurs zo veel mogelijk behouden.'

Zeno X heeft tijdens die twee vipdagen werk verkocht. 'Maar dat heeft niet alleen met de onlinebeurs te maken. Zoals elke galerie stellen we aan verzamelaars werken voor in de aanloop naar een beurs. Op de beurs zelf wordt de koop dan beslecht.'

Hoe de kunstmarkt op de coronacrisis zal reageren, is afwachten. Maar ongeschonden zal de markt niet blijven. Dat was ook zo tijdens de financiële crisis van 2008-2009. 'Ik kan me voorstellen dat veel verzamelaars, vaak ondernemers, nu andere dingen aan hun hoofd hebben. Hun business proberen te redden bijvoorbeeld.'