Kunstcollectie Jan Hoet onder de hamer

Bij het veilinghuis Bernaerts in Antwerpen wordt in december een deel van de persoonlijke kunstverzameling van Jan Hoet geveild. De meeste van de 60 items zijn van kunstenaars met wie de in 2014 overleden tentoonstellingsmaker een nauwe band had.

Het is de eerste keer sinds zijn overlijden bijna acht jaar geleden dat zoveel stukken uit de persoonlijke kunstverzameling van Jan Hoet samen op de markt komen. De Gentse kunstkenner en curator verzamelde kunst voor zijn plezier. Af en toe kocht hij iets, of hij vroeg bevriende kunstenaars om edities te maken voor projecten of tentoonstellingen. Hij kreeg ook soms werken cadeau. Hoet liet op die manier een verzameling - zijn familie spreekt liever van een archief - van een 500-tal objecten na. Alles is ondergebracht in een depot in Gent.

Om het beheer en onderhoud te bekostigen doet de familie een deel ervan weg. Ze schakelt het veilinghuis Bernaerts in Antwerpen in om de verkoop in goede banen te leiden. Dat lijkt een verrassende keuze omdat dochter Marianne Hoet bij het veilinghuis Phillips werkt als expert moderne en hedendaagse kunst.

600.000 geschatte waarde Hoewel er enkele klinkende namen bij de ingebrachte loten zitten, is de geschatte waarde van de verzameling met 600.000 euro niet zo hoog.

Phillips is echter een internationaal veilinghuis en de familie wil de stukken graag in België houden, zegt zoon Jan Hoet Jr. 'Bernaerts is ook het huis van vertrouwen in België voor werken op papier. Mijn vader heeft altijd goede relaties onderhouden met Mon, de oprichter van Bernaerts.'

Schermvullende weergave Een portret van Jan Hoet (1936-2014) door Stephan Vanfleteren. ©Stephan Vanfleteren

Vermoedelijk speelde ook mee dat Phillips qua prijzenpolitiek enkele afdelingen hoger speelt dan Bernaerts. Hoewel er enkele klinkende namen bij de ingebrachte loten zitten, is de geschatte waarde van de verzameling met 600.000 euro niet zo hoog. Dat komt omdat er veel edities en multiples tussen zitten, of kleinere werken die kunstenaars in opdracht van Hoet maakten.

De veilinginventaris van 'Dear Jan' - de werktitel bij Bernaerts van de veiling op 9 december - leest als een wetenswaardig carrièreoverzicht van Hoet als tentoonstellingsbouwer en talentscout. Er zit een zeefdruk uit 1982 bij van Joseph Beuys, een litho van Michael Borremans en edities van Bruce Nauman, Franz West, Marina Abramovic, Philippe Vandenberg, Thierry Decordier, Wim Delvoye, Raoul De Keyser en Thomas Schutte. Sommige items zijn voorzien van een handgeschreven tekst, gericht aan Hoet.

Schermvullende weergave 'Schrijversverdriet' van Thierry De Cordier, met een tekst van de kunstenaar. ©Thierry De Cordier