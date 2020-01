Kunstwerken in beslag genomen tijdens kunstbeurs Brafa

Brafa zegt dat het om een routinecontrole ging en bevestigt dat bepaalde objecten tijdelijk in beslag genomen werden 'in afwachting van aanvullende informatie'.

Reden is de 'verdachte afkomst of authenticiteit'. De inspecteurs vroegen tijdens de inspectie de nodige documenten van de werken op. Er zou ook een huiszoeking geweest zijn bij een kunstgalerij aan de Brusselse Zavel.

'Gebruikelijke procedure'

Brafa bevestigt de controle in een schriftelijke mededeling. 'Dit is een gebruikelijke procedure die regelmatig plaatsvindt op de verschillende kunstbeurzen in België en in het buitenland', luidt het. 'Brafa heeft altijd samengewerkt met de diverse administratieve diensten en onderhoudt een volledig transparante relatie met hen. Bepaalde objecten maakten effectief deel uit van een eenvoudige, tijdelijke beslaglegging in afwachting van aanvullende informatie.'