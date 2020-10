Monet-parodie Banksy brengt 8,5 miljoen euro op

'Show me the Monet' van Banksy is een parodie op 'Bassin aux nymphéas' van Claude Monet.

Het werk 'Show me the Monet' van de Britse kunstenaar Banksy, een parodie op een bekend schilderij van de Franse schilder Claude Monet, is woensdag bij Sotheby's in Londen geveild voor 7,6 miljoen pond (8,5 miljoen euro).

Volgens het veilinghuis streden vijf verzamelaars gedurende bijna negen minuten van de onlineveiling voor het werk. Dat was vooraf geschat op 3 tot 5 miljoen pond. De uiteindelijke verkoopprijs, 7,6 miljoen pond, was het op een na hoogste bedrag dat op een veiling is neergeteld voor een Banksy-werk.

'Show me the Monet' dateert van 2005. Op het werk is de Japanse brug boven een vijver met waterlelies te zien die ook op het schilderij 'Bassin aux nymphéas' van Monet staat. Maar het water is vervuild met onder meer een winkelkar en een verkeerskegel.

Het werk maakt deel uit van een reeks waarin Banksy klassieke werken parodieerde, zoals de zonnebloemen van Van Gogh (met verwelkte bloemen) en de 'Marilyn Monroe' van Andy Warhol (vervangen door Kate Moss).

In 2019 werd op een veiling een recordbedrag van 9,9 miljoen pond betaald voor het 'Devolved Parliament' van Banksy. Dat is een schilderij waarop Britse politici die in het Lagerhuis debatteren vervangen zijn door chimpansees.

Het meeste ophef maakte in oktober 2018 de veiling van 'Meisje met de ballon', ook bij Sotheby's. Het werd afgehamerd op 1,18 miljoen euro. Meteen na de veiling werd het werk door de lijst, die fungeerde als papierversnipperaar, vernield. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een kunstwerk zichzelf vernietigde nadat het verkocht was. De kunstenaar, wiens identiteit nog altijd niet bekend is, wilde met de stunt de aandacht vestigen op de exuberante prijzen op de kunstmarkt.