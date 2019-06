Pistool Van Gogh brengt 162.500 euro op

Bij het veilinghuis AuctionArt in Parijs is het vermoedelijke pistool waarmee Vincent van Gogh zich dodelijk verwondde, voor 162.500 euro geveild.

De anonieme koper bracht het winnende bod telefonisch uit. De veilingprijs werd geraamd tussen 40.000 en 60.000 euro. Het startbod bedroeg 20.000 euro.

De verroeste Lefaucheux-revolver werd halverwege de vorige eeuw gevonden in een akker buiten het Franse dorpje Auvers-sur-Oise waar Van Gogh zich van het leven beroofde. Uit onderzoek bleek dat het vijftig tot tachtig jaar in de grond had gelegen.

Nazaten

Het vuurwapen, waarvan het houten deel van de greep ontbreekt, werd aangeboden door de nazaten van de voormalige eigenaar van de herberg waar Van Gogh toen verbleef. Hij kreeg het wapen van een boer, die het rond 1960 in de velden achter de herberg vond. Het was drie jaar geleden te zien op een tentoonstelling in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Het is onwaarschijnlijk of er ooit absoluut zekerheid over zal bestaan dat Van Gogh het pistool gebruikte om zelfmoord te plegen. Twee Amerikaanse biografen, Steven Naifeh en Gregory White Smith, kwamen na onderzoek in 2011 tot de conclusie dat de schilder hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer werd van twee lokale jongens, die met het vuurwapen aan het spelen waren.

Die theorie wordt door andere Van Gogh-onderzoekers tegengesproken, maar wel overgenomen door regisseur Julian Schnabel in de recente film 'At Eternity's Gate', zijn biopic over Van Gogh (met Willem Dafoe in de rol van de schilder).

Mislukt

De Franse onderzoeker Alain Rohain is wel overtuigd van de zelfmoord. In eerste instantie mislukte die. Na het overhalen van de trekker zou Van Gogh het wapen onvrijwillig hebben laten vallen. Ernstig gewond in de borst - het kaliber van het gevonden wapen, 7 millimeter, komt overeen met de verwondingen van Van Gogh - maar nog steeds in staat om te lopen, wankelde de schilder terug naar de herberg waar hij logeerde.

Van Gogh, die 36 uur na de mislukte zelfmoordpoging overleed, zou toen aan bekenden hebben verteld dat hij zich achter de herberg zou hebben beschoten.