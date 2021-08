Rammstein-zanger vecht cryptorobbertje uit met Hermitagemuseum

Till Lindemann, de zanger van de rockband Rammstein, heeft het aan de stok met het beroemde Russische Hermitagemuseum. Lindemann zou illegaal digitale tokens hebben verkocht die gelinkt zijn aan afbeeldingen die in de Hermitage werden gemaakt, luidt de aanklacht.

Lindeman sprong eerder deze maand op de boomende markt voor NFT's of 'non fungible tokens' door een aantal van die op de blockchain geregistreerde eigendomscertificaten voor kunst te koop aan te bieden.

Via zijn Instagram-account verkocht Lindemann tientallen NFT's die gelinkt waren aan een performance die de zanger enkele maanden voordien had gedaan in het Hermitagemuseum in Sint-Petersburg. Fans konden voor 299 euro een digitaal eigendomscertificaat kopen voor portretten van de zanger.

Rammstein goes classic. Voor 100.000 euro kan u een NFT kopen met de rechten op deze videoclip.

Daarnaast was er nog een luxeaanbod: de Rammstein-zanger verkocht ook voor 100.000 euro tien NFT's waarmee je als koper de eigendomsrechten in handen kreeg van een muziekvideo die Lindeman in het Hermitage had opgenomen. Als extraatje bood de Duitsers eventuele kopers nog een diner aan in Moskou.

Maar de Hermitage, een van de beroemdste musea ter wereld, kan niet lachen met het NFT-aanbod van Lindemann. Die kreeg van de Hermitage wel de toestemming om een video op te nemen in het museum - Lindeman brengt een oud Sovjetlied uit de Tweede Wereldoorlog - maar mocht die beelden niet verder gebruiken, laat staan verkopen, klinkt het. 'Het gaat niet alleen om het misbruik van intellectuele rechten', zei de directeur van de Hermitage daar recentelijk over aan de Russische versie van het zakenblad Forbes. 'Het gaat om intellectuele agressie.'

Ook de Hermitage zelf wil trouwens graag een deel van de de NFT-koek. In september zal het museum digitale kopieën veilen van vijf topschilderijen en ze als digitaal certificaat verkopen.