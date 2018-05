Rockefeller breekt veilingrecord

De eerste avond van de veiling van de kunstcollectie van David en Peggy Rockefeller heeft 646 miljoen dollar opgebracht. Dat is een record. Picasso was de ster van de avond.

De veiling van de nalatenschap van de Rockefellers is de grootste uit de geschiedenis. Verdeeld over vijf dagen en veertien veilingen gaan bij Christie's in New York zo'n 5.000 objecten onder de hamer.

De eerste avond was alvast een schot in de roos. De 44 loten brachten samen 646 miljoen dollar (543 miljoen euro) op, de 12 procent commissie voor Christie's inbegrepen.

Met die opbrengst heeft de veiling nu al een wereldrecord gevestigd. Ze verdringt de veiling van de nalatenschap van Yves Saint Laurent en Pierre Bergé van de eerste plaats. Die bracht in 2009 in drie dagen 484 miljoen dollar op.

'Fillette à la corbeille fleurie' van Pablo Picasso bracht 115 miljoen dollar op. Dat is in lijn met de hoogste schatting van 100 miljoen dollar. Bij schattingen zijn commissies nooit inbegrepen, bij de resultaten wel. Het schilderij van Picasso is het zesde duurste geveilde ooit.

De Spaanse schilder is ook de enige die meer dan één schilderij voor meer dan 100 miljoen dollar geveild zag worden. In 2015 ging 'Les femmes d'Alger (version 'o')' voor 140 miljoen dollar onder de hamer.

Henri Matisse vestigde een nieuw persoonlijk record. Zijn 'Odalisque couchée aux magnolias' bracht 80,7 miljoen dollar op. Dat is een verdubbeling van het vorige record. 'Les coucous, tapis bleu et rose' bracht in 2009 op de veiling van Saint Laurent en Bergé 40 miljoen dollar op.

Claude Monet vervolledigde de top drie. Zijn 'Nymphéas en fleur' werd afgehamerd op 84,6 miljoen dollar. Dat is een flink pak meer dan de geschatte waarde. Die lag tussen 30 en 40 miljoen dollar. Het betekent ook een nieuw record voor Monet. In 2016 werd 'La meule' geveild voor 81 miljoen dollar.

Claude Monets 'Nymphéas en fleur' bracht 84,6 miljoen dollar op. ©Claude Monet