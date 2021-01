'Snel produceren is vaak nefast voor een kunstenaar'

Al jaren werken Sofie Dederen en haar echtgenoot Wim Viaene in de kunstwereld. Maar voor het eerst werken ze ook samen. Ze wijden een deel van hun pas betrokken woonst aan een nieuwe galerieruimte in Borgerhout: Otty Park.

De eerste expo bij Otty Park, een solotentoonstelling van Adrien Tirtiaux aangevuld met een werk van Jef Geys, ontstond door een persoonlijke ontdekking en een toevallige samenkomst. Tirtiaux is een jonge Brusselse kunstenaar, die nu in Antwerpen woont.

Hij werkt vaak rond architectuur en is bekend van grote installaties in de publieke ruimte, zoals ‘Boven de muur’ (2016) in Leuven, een project dat de achtertuinen van privéwoningen verbond met het stadspark, over de betonnen scheidingsmuur heen. Daarvan is in de expo een maquette te zien. Zijn schijnbaar oneindige, draaiende kolommen in wit, blauw en rood beton zijn nieuwer.

Sofie Dederen werkte zes jaar lang samen met kunstenaar Jef Geys en werd door zijn erfgenamen gevraagd om zijn archief te inventariseren. Ze vond daarbij een project dat nog nooit getoond was: een voorstel van Geys voor Le Magasin (nu Magasin des Horizons), een kunsthal in Grenoble. Het werd nooit aanvaard. ‘Onder meer door het voorstel om een loopbrug in de ruimte te bouwen, zodat de scenografie en architectuur van een ander perspectief te zien zijn, dacht ik eraan Tirtiaux te vragen met dit project van Geys in dialoog te treden’, zegt Dederen. ‘Toen bleek dat hij net gevraagd was door Le Magasin om enkele interventies in de architectuur te doen. Een groter toeval bestaat niet. De expo vertrekt dus vanuit de voorstellen van twee kunstenaars voor dezelfde kunsthal, en gaat vervolgens dieper in op het oeuvre van Tirtiaux.’

Complementaire knowhow

Dederen is actief als curator en tentoonstellingsmaker, en was acht jaar lang directeur van het Frans Masereel Centrum. Haar man Wim Viaene begeeft zich doorgaans, ook als zelfstandige, in een ander gebied van de kunstwereld. ‘Ik bied zakelijke ondersteuning voor kunstenaars. Hoe zit het met je statuut? Hoe moet je omgaan met een verkregen budget? Wat moet er zeker in contracten met instellingen staan?’ Nu stampen ze samen Otty Park uit de grond: een galerie, maar ook een bureau waar kunstenaars met zakelijke vragen terechtkunnen. ‘Met onze verschillende knowhow vullen we elkaar aan.’

‘Wim en ik wilden al langer samenwerken', vertelt Dederen over de opstart van het nieuwe project. ‘We kochten dit pand en verdeelden het, samen met twee partners. Daarna volgden lange verbouwingen.’

Het laatste jaar van de opstart was overschaduwd door coronamaatregelen, maar die bleken niet enkel negatief, zegt Dederen. ‘We konden volledig op het project focussen. Natuurlijk is de impact wel voelbaar. Je kan minder vlot nieuwe contacten ontmoeten of mensen aan elkaar voorstellen. Dat is in de kunstwereld toch wel belangrijk.’ Het veroorzaakte ook enige vertraging. De opening was eigenlijk eind 2020 gepland.

Langetermijndenken

Doorheen het ontstaansproces, dat ongeveer vier jaar duurde, kreeg het artistiek concept steeds meer vorm. ‘Oorspronkelijk hadden we het idee om een projectruimte op te starten, een vrijplaats voor kunstenaars om hun grenzen te verleggen, te experimenteren', zegt Dederen. ‘Geleidelijk veranderde dat idee,’ vult Viaene aan. ‘In gesprekken met de kunstenaars die we wilden uitnodigen, kwamen bepaalde noden en vragen naar boven, waar we wilden op inspelen.’ Het werd dus een galerie, met een commerciële factor, maar ook met een focus op ondersteuning en een langetermijnrelatie met de kunstenaars.

Mysterieuze naam Otty Park is geen voor de hand liggende naam voor een galerie. ‘We wilden absoluut niet onze eigen namen in de naam van de galerie verwerken', zegt Dederen. ‘De kunstenaars staan voorop. Aan het vinden van de naam Otty Park heb ik hard gewerkt. ‘Park’ vond ik altijd al een mooi woord voor een mooie plek. Toen we in 2019 naar de Biënnale van Istanboel gingen, zag ik daar overal het woord ‘otopark’ (Turks voor parking) opduiken. Ik wist uit archiefonderzoek dat er ooit op de locatie van onze galerie een autogarage was. Ik maakte er een persoonsnaam van een fictieve figuur van. Otty Park was geboren.’

‘De vijf kunstenaars die we nu vertegenwoordigen, zijn mensen met wie we al langer samenwerken en een sterke band hebben', zegt Dederen. ‘Als je iemand echt goed leert kennen, kun je naar veel sterkere projecten toewerken. Dat willen we in de toekomst ook met andere kunstenaars bereiken.’

‘We willen het bewust rustig aan doen', klinkt het voorts over het plan van aanpak. ‘We mikken op een vijftal tentoonstellingen per jaar en proberen het ritme van de kunstenaars te volgen. Voor een kunstenaar en zijn oeuvre is een hoge productiesnelheid vaak nefast. Wij willen hen niet pushen om nieuwe werken te maken, maar vertellen liever een goed verhaal met een tentoonstelling.’

Dat de oeuvres van de gekozen kunstenaars - onder wie ook de winnares van de Belgian Art Prize Els Dietvorst en de jonge Maika Garnica, die vaak met geluid werkt - commercieel minder evident zijn, houdt hen niet tegen. ‘Het is een uitdaging om installaties, geluidswerken of architecturale projectvoorstellen te verkopen, maar we genieten er net van te zoeken naar de perfecte collecties en contacten voor deze oeuvres, die heel dicht bij onze eigen interesses liggen. Bovendien dragen we bij aan de grote diversiteit van het Antwerps kunstenlandschap', zegt Viaene.