Tuymans-schilderij geveild voor 1,35 miljoen euro

Bij het veilinghuis Phillips in Londen is het doek 'Schwarzheide' van Luc Tuymans donderdagavond verkocht voor 1,215 miljoen pond, zo'n 1,35 miljoen euro.

Tuymans schilderde het schilderij in 1986. Het is een interpretatie van een gelijknamig concentratiekamp in nazi-Duitsland. De gevangenen maakten er tekeningen, scheurden die in reepjes en verdeelden ze onder elkaar.

Het schilderij vormt de basis van de mozaïek waarmee Tuymans zijn lopende tentoonstelling 'La Pelle' in Venetië opent.

Geen record

Phillips had het schilderij op maximum 1 miljoen pond geschat. Stiekem was er de hoop dat het veilingrecord van Tuymans zou gebroken worden, maar dat lukte niet. 'Rumour' bracht in 2001 op een veiling 1,7 miljoen op.