Uitzonderlijk zelfportret van Rembrandt onder de hamer

Het doek uit 1632 is 15 op 20 centimeter en beeldt de 26-jarige Rembrandt van Rijn (1606-1669) af, gekleed in het zwart met een vilten hoed en een grote kraag van witte kant. Het werd pas in 1996 als authentiek verklaard nadat uit een analyse was gebleken dat het op hetzelfde eikenhout is gemaakt als een portret van Rembrandts vriend Maurits Huygens, ook van de hand van de meester.

Rembrandt schilderde het werk kort na zijn aankomst in Amsterdam. Gordon vermoedt dat hij het in heel korte tijd afwerkte omdat de achtergrond niet helemaal droog was toen hij zijn handtekening plaatste. Het gaat om een van de weinige zelfportretten van Rembrandt in particuliere handen. Sotheby's verkocht een ander zelfportret in 2003 en er is ook zo'n werk uitgeleend aan de National Gallery in Schotland.