Veiling kunstcollectie kan Sotheby’s record opleveren

De collectie behoort toe aan de New Yorkse vastgoedmagnaat Harry Macklowe en zijn ex-vrouw Linda. De Macklowes gingen in 2016 uiteen na een vechtscheiding. In 2018 beval een rechter dat de kunstcollectie verkocht moest worden en de opbrengst verdeeld, omdat het voormalige echtpaar het niet eens raakte over de waarde.

De 65 werken in de collectie worden in twee veilingen verkocht, op 15 november en in mei 2022. Twee topwerken kunnen naar verwachting elk meer dan 70 miljoen dollar opbrengen. Het ene is een torenhoog abstract werk van Rothko, genaamd ‘No.7’, dat hij schilderde in 1951. Het andere is de sculptuur ‘Le Nez’ van Giacometti. In de collectie zit ook Warhol's ‘Nine Marilyns’ uit 1962, ter ere van filmdiva Marilyn Monroe. Het kan 40 à 60 miljoen dollar opbrengen.