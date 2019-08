Veiling van ‘oer-Porsche' gaat compleet de mist in

De veelbesproken veiling van een zeldzame Porsche Type 64 uit 1939 is uitgedraaid op een flop. Door een spraakverwarring ging de wagen niet onder de hamer.

De veiling van de futuristische Porsche was al omstreden omdat sommige kenners in twijfel trekken dat het om een echte Porsche gaat. Toch waren de verwachtingen hooggespannen. De auto kan in elk geval beschouwd worden als een voorloper van de Porsche. Niemand minder dan oprichter Ferdinand Porsche zelf zat destijds aan het stuur van de ufo-achtige auto.