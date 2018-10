Werk Banksy vernietigt zichzelf op veiling

'Wij zijn net geBanksyd', zei Alex Branczik, de Europese directeur van Sotheby's hedendaagse kunst op een persconferentie na de veiling. De Financial Times meldde dat het schilderij versnipperde door middel van een apparaatje dat in de lijst verborgen leek te zijn.

Banksy van wie niet bekend is wie hij is, is als straatkunstenaar beroemd geworden door zijn humoristische, politiek getinte en enigszins provocerende werken. Zijn kunst verschijnt onaangekondigd op stadsmuren over de hele wereld.