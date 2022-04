Met kunstenaar Francis Alÿs vertegenwoordigt curator Hilde Teerlinck (56) België op de Biënnale in Venetië, die op 23 april begint. Van 2006 tot 2014 was ze directeur van het Fonds Regional d’Art Contemporain Nord-Pas de Calais. Nu is ze directeur van de Han Nefkens Foundation in Barcelona. Dit is haar balans.