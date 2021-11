Kunstcollectie van gescheiden koppel brengt recordbedrag op

Het eerste deel van de veiling van de kunstcollectie van de Amerikaanse vastgoedmagnaat Harry Macklowe en zijn ex-vrouw Linda Burg bracht maandagnacht bij Sotheby's in New York 676 miljoen dollar op. Een record.

Harry Macklowe (84) en zijn vrouw Linda Burg (80) waren 57 jaar getrouwd. In 2018 volgde een pijnlijke scheiding. Tijdens hun huwelijk hadden de Macklowes een imposante kunstcollectie opgebouwd. Die werd mee de inzet van de vechtscheiding.

Het kamp-Harry waardeerde de collectie op 788 miljoen dollar. De advocaten van zijn echtgenote hielden het op 625 miljoen. De rechter velde een salomonsoordeel: laat de markt beslissen. Mevrouw Burg zag het met lede ogen aan. Ze wilde niet dat de collectie, waarvan zij de grote inspirator was, uiteenviel.

Maar het kon dus niet anders. Sotheby's sleepte de veiling in de wacht. Het stelde zich daarbij garant voor een minimale opbrengst van 600 miljoen dollar. Het veilinghuis heeft dat bedrag nooit officieel willen bevestigen. Charles Stewart, de CEO van Sotheby's, hield het op 'de hoogste garantie' ooit.

Machtig wapen

Garantietoezeggingen zijn een machtig wapen om een veiling in de wacht te slepen, in dit geval concurrent Christie's het nakijken te geven. Voor een veilinghuis is het een berekende gok, voor de verkopers een aangename geruststelling. Het eerste en belangrijkste deel vond vannacht plaats, deel twee volgt in mei 2022.

De veiling van 35 kunstwerken maandagnacht bij Sotheby's was er een waarnaar werd uitgekeken. Dat kwam niet alleen door de kwaliteit van het lot. Ook het smeuïge verhaal van een op de klippen gelopen huwelijk en het bittere scheidingsproces lokte extra aandacht. Sotheby's was met de collectie gaan leuren bij grote verzamelaars van Los Angeles over Londen en Parijs tot Tokio en Sjanghai.

De veiling voldeed aan de verwachtingen, en dat is op de schaal van het spektakel- en verrassingsgehalte van het evenement dan weer lichtjes teleurstellend.

Niets werd aan het toeval overgelaten. In de veilingzaal waren de verwachtingen hooggespannen. 'Kelners liepen rond met fingerfood en de aanwezigen, vooral handelaars en kunstspecialisten, nipten aan hun glas champagne', noteerde James Tarmy van het persagentschap Bloomberg droogjes in zijn verslag.

Schermvullende weergave 'Le Nez' van Alberto Giacometti. ©AFP

Of er ook achteraf nog veel champagne is gedegusteerd, vermeldt hij niet. Een beetje allicht. De veiling bracht 676 miljoen dollar op, de commissie van 12 procent inbegrepen. Dat is het hoogste bedrag ooit voor een veilingavond. Maar toch weer niet zo veel dat de veiling alle verwachtingen overtrof. Eigenlijk voldeed ze perfect aan de verwachtingen, en dat is op de schaal van het spektakel- en verrassingsgehalte van het evenement dan weer lichtjes teleurstellend.

Sotheby's had de opbrengst geraamd op een vork tussen 439 en 618 miljoen dollar. In die schattingen zijn de commissies nooit inbegrepen. Trek van 676 miljoen dollar 12 procent af en je komt aan een afgehamerde opbrengst van 595 miljoen dollar.

Topstuk

Het topstuk van de veiling was het schilderij 'No. 7' uit 1951 van Mark Rothko. Het bracht na een biedstrijd van acht minuten 82,5 miljoen dollar op, bij een afgehamerde prijs van 71 miljoen dollar. Het was geschat tussen 70 en 90 miljoen dollar. Het is de tweede duurste afgehamerde Rothko uit de geschiedenis. Bij Christie's werd in 2015 'No. 10' afgehamerd op 73 miljoen dollar.

Het was ook uitkijken naar de veiling van de uit 1947 daterende sculptuur 'Le Nez' van Alberto Giacometti. Het beeld was geschat op 70 à 90 miljoen dollar en werd afgehamerd op 68 miljoen. Met de commissie erbij bedroeg de opbrengst 78 miljoen dollar. Een andere maar gelijkaardige versie van de sculptuur is momenteel te zien in Museum Voorlinden in Wassenaar. Een ticket kost 19,5 euro.

Verder ging nog een rist topwerken van onder meer Cy Twombly, Jackson Pollock, Andy Warhol en Willem de Kooning vlotjes onder de hamer. Alle 35 loten vonden een koper. In mei volgt deel twee.