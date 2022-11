Christie’s veilt deze week in New York 156 topwerken uit de visionaire kunstcollectie van Microsoft-medeoprichter Paul Allen en garandeert een opbrengst van 1 miljard dollar. Dat is ongezien. Maar met schilderijen van onder anderen Cézanne, Botticelli en Magritte is het risico niet zo groot als het lijkt. ‘Een klant mag achteraf niet denken: had ik nog maar één keer geboden’