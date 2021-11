Kunstbeurs Brafa opnieuw afgelast

De kunstbeurs Brafa op de site van Tour & Taxis in Brussel gaat ook in 2022 niet door.

De kunstbeurs had moeten plaatsvinden van zondag 23 tot zondag 30 januari 2022 op Tour & Taxis in Brussel. 'De wens om het evenement te organiseren was heel reëel en 134 exposanten uit 14 landen hadden gereageerd op deze editie van 2022. Maar aangezien de gezondheidssituatie zich ongunstig ontwikkelt, is het voor ons vandaag onmogelijk om een Brafa, zoals wij het kennen, gemoedelijk en gastvrij te organiseren', laten de organisatoren in een persbericht weten.