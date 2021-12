Telecommiljardair Patrick Drahi onderzoekt beursgang veilinghuis Sotheby's

De Frans-Israëlische superovernemer Patrick Drahi overweegt een beursnotering voor Sotheby's. Amper twee jaar geleden haalde hij het wereldvermaarde veilinghuis van de Amerikaanse beurs voor 3,7 miljard dollar.

Maakt het internationale veilinghuis Sotheby's volgend jaar een comeback op de aandelenmarkt? De kans is reëel, volgens Bloomberg. Ingewijden vertellen aan het persagentschap dat de Frans-Israëlische miljardair Patrick Drahi zinnens is om de nummer twee van de veilingmarkt opnieuw naar de beurs te brengen.

De essentie De Frans-Israëlische kabelmiljardair Patrick Drahi heeft plannen om Sotheby's opnieuw naar de Amerikaanse beurs te brengen.

Pas dik twee jaar geleden werd het internationale veilinghuis van de beurs gehaald door Drahi, die 3,7 miljard euro op tafel legde.

De beursplannen lekken uit, net op een moment dat Drahi zijn aandeel in de Britse telecomgroep BT Group opnieuw verhoogt.

Nog maar tweeënhalf jaar geleden, in juni 2019, legde Drahi de hand op het veilinghuis. De telecomondernemer bood 57 dollar per aandeel van Sotheby's, dat sinds 1988 beursgenoteerd was. Daarmee werd het in 1744 opgerichte Londense veilinghuis op 3,7 miljard dollar gewaardeerd. Momenteel is Sotheby's actief op 80 plaatsen in veertig landen.

Hoewel Drahi bij de aankondiging aangaf al lange tijd 'klant en bewonderaar' van Sotheby's te zijn, fluisterden kwatongen meteen dat het de selfmade miljardair niet om zijn imago van kunstliefhebber en -verzamelaar te doen was. Na de overname stuurde hij prompt enkele kunstexperts met een lange staat van dienst de laan uit. Een bevriend zakenbankier mocht de dagelijkse leiding in handen nemen.

Kwatongen fluisterden dat Patrick Drahi met Sotheby's eerder uit was op economisch gewin dan om zijn imago van kunstliefhebber eer aan te doen.

De Franse vakbonden noemen hem al langer smalend 'de kostenkiller', vanwege zijn agressieve manier van zakendoen en obsessie voor besparingen. De 58-jarige Drahi, die in het Marokkaanse Casablanca geboren werd en in zijn jeugdjaren naar Frankrijk verhuisde, bouwde zijn imperium uit in de kabel- en telecomsector. Zijn vehikel Altice, waarvan Drahi uit spaarzaamheid zelf het logo tekende, zocht en kocht onderpresterende bedrijven, die hij saneerde en waaruit hij synergieën puurde.

Gigantische schuldenberg

Die heuse jacht op de kabelmarkt ging gepaard met een almaar groeiende schuldenberg. De überdiscrete Drahi, die volgens Forbes over een vermogen van 7,6 miljard dollar beschikt, had op een bepaald moment voor 55 miljard dollar aan leningen openstaan. Toen de koers van Altice in 2017 plots een duik nam, ging hij het kalmer aandoen. De deals volgden elkaar niet meer in sneltempo op en nu en dan verkocht Drahi zelfs een deeltje van zijn imperium.

Deze week toont Drahi zich echter bijzonder actief. Behalve de uitgelekte beursplannen voor Sotheby's raakte dinsdag nog bekend dat de ondernemer zijn belang in het Britse BT optrekt van 12 tot 18 procent. Sinds afgelopen zomer gold hij als de grootste aandeelhouder van de telecomgroep, tot grote argwaan van de Britse regering. Die wil BT behoeden voor een overname door een buitenlandse partij.

Niet dat Sotheby's berooid achterblijft na de heerschappij van Drahi. Het veilinghuis heeft een sterk jaar achter de rug, dankzij een veiling van de duurste kunstcollectie ooit. Het ging om de verzameling - met ondere andere werken van Andy Warhol - van de New Yorkse vastgoedmagnaat Harry Macklowe, die het met zijn ex-vrouw niet eens raakte over de verdeling ervan. De verkoop bracht 676 miljoen dollar op.