Wie wordt de baas van het metaversum?

‘Everyday: The First 5.000 Days’, een werk van de Amerikaanse cryptokunstenaar Beeple.

2021 heeft ons doen beseffen dat we afstevenen op een universum waar ons leven zich grotendeels zal afspelen in virtuele omgevingen. We zullen er leren, werken, spelen en handel drijven. Wie dat metaversum gaat leiden, hangt af van een technologische wedloop.

Zijn keynotespeech op de jaarlijkse Connect-conferentie eind oktober leek bijna afgelopen. Maar toen zei Mark Zuckerberg ‘one more thing’. Nerdy legde hij uit dat zijn bedrijf zoveel meer is dan het sociale netwerk Facebook. Behalve Instagram en WhatsApp is er ook de afdeling Reality Labs, die aan de opvolger van het internet werkt. En dus was het tijd om Facebook als overkoepelende bedrijfsnaam te vervangen, zei Zuckerberg. Door Meta.

In Zuckerbergs metaverse zullen we het gevoel hebben in een gedeelde virtuele ruimte te zijn. ‘We zullen ons aanwezig voelen bij andere mensen, hoe ver we eigenlijk ook van elkaar verwijderd zijn’, aldus Zuckerberg. En dat mag geld kosten. Bij Reality Labs werken 10.000 mensen, in Europa worden 10.000 extra ingenieurs gezocht en de investeringen wegen dit jaar voor zo’n 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) op de bedrijfswinst van Meta.

69,3 miljoen dollar BEEPLE VERKOCHT ZIJN KUNSTWERK ALS NFT VOOR 69,3 MILJOEN DOLLAR.

Meta werkt al enkele jaren aan zijn virtuele wereld Horizon Worlds. De virtualrealityheadset Meta Quest 2 geeft toegang tot een virtuele wereld met behalve games ook fitnesszalen en sociale platformen. Het is de eerste headset die een breed publiek weet te bereiken: ramingen hebben het over zo’n 10 miljoen stuks. Dit decennium nog ziet Zuckerberg 1 miljard mensen binnenstappen in de metaverse, waar honderden miljarden dollars aan digitale handel zullen worden gerealiseerd.

Meta zal de metaverse niet alleen kunnen realiseren, geeft Zuckerberg toe. Bovendien wordt steeds kritischer gekeken naar zijn bedrijf, een centraal aangestuurde gigant die van het ene schandaal in het andere tuimelt. Believers hopen juist op een doorbraak van de blockchain in de uitbouw van het metaversum: een model zonder centrale autoriteit, transparant en met veel meer controle voor de gebruiker en ruimte voor creativiteit.

Blockchain

Zo’n blockchain is een systeem om gegevens op onveranderlijke wijze vast te leggen via processen die op duizenden computers lopen in plaats van een centraal beheerd systeem. De blockchain brak eerder door als drager van de virtuele munt Bitcoin, en dit jaar ook als systeem voor de unieke registratie van digitale kunst: het non-fungible token. Met die NFT’s ontstaan in de digitale wereld plots schaarste en uniciteit, en bijbehorende commerciële mogelijkheden.

Op 11 maart verkocht de Amerikaanse kunstenaar Mike Winkelmann aka Beeple het digitale kunstwerk ‘Everyday: The First 5.000 Days’ bij het veilinghuis Christie’s voor 69.346.250 dollar. De kunstwereld was in shock. De tot dan minder bekende digitale kunstenaar kwam in de top drie terecht van de duurste levende kunstenaars, na Jeff Koons en David Hockney.

De term NFT vond al ingang in 2017. Dat jaar gaf de Amerikaanse studio Larva Labs op de blockchain Ethereum cartoonkarakters uit, de CryptoPunks. Die zijn inmiddels honderdduizenden dollars waard.

1 miljard mensen DIT DECENNIUM NOG ZIET MARK ZUCKERBERG 1 MILJARD MENSEN BINNENSTAPPEN IN DE METAVERSE, WAAR HONDERDEN MILJARDEN DOLLARS AAN DIGITALE HANDEL ZULLEN WORDEN GEREALISEERD.

In de loop van dit jaar kwamen allerhande NFT-projecten in het nieuws. In het derde kwartaal bleek het verkoopvolume 10,7 miljard dollar te bedragen. Grote bedrijven als AB InBev, Visa, Sotheby’s, Adidas en Nike gooien zich op het fenomeen. Michiel Lescrauwaet van het Luxemburgse blockchainfonds Tioga Capital ziet nog meer mogelijkheden. ‘Denk aan concerttickets in de vorm van NFT’s waarbij de artiest automatisch een deel van de opbrengst krijgt bij voortverkoop.’

NFT’s maken deel uit van een heuse beweging die zweert bij decentrale organisatievormen, bekend onder de term Web3. In blockchainwerelden zoals Decentraland kan je als avatar rondwandelen en met anderen praten, dansen en spelen. Met tokens kan je er voor veel geld virtueel land verhandelen, galerijen voor NFT’s openen en mee beslissingen nemen.

‘Meta zal in vergelijking met Web3 nooit in dezelfde mate eigenaarschap geven aan gebruikers en ontwikkelaars’, zegt Lescrauwaet. Dankzij open standaarden ga je bovendien voor Web3 meer externe ontwikkelaars aantrekken, wat meer en snellere innovatie toelaat.

Prototypes

Hoe vernieuwend Web3 ook is, gecentraliseerde gamingbedrijven en -platforms slagen er goed in veel consumenten te bereiken. Bij Meta zijn ze met 3,6 miljard. Een blockchainwereld zoals Decentraland komt met zijn 300.000 maandelijks actieve gebruikers nog niet in de buurt van Roblox, dat meer dan 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers telt. Roblox is een platform waarop veelal heel jonge ontwikkelaars hun games bouwen. Het organiseert ook muziekoptredens, net zoals de game ‘Fortnite’ van het gamebedrijf Epic Games, goed voor 80,4 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Het grote geschut moet nog komen. Mogelijk lanceert Apple volgend jaar een bril voor augmented en virtual reality. Ook Microsoft-topman Satya Nadella schuwt de bevlogen uitspraken over het metaversum niet. Daarbij zal het bedrijf vroeg of laat ook buiten de professionele markt treden, want het heeft tenslotte met de Xbox een belangrijke gamedivisie.

Het grote geschut moet nog komen. Mogelijk lanceert Apple volgend jaar een bril voor augmented en virtual reality.

Enkele honderden miljoenen mensen zijn dus al actief in metaverse-achtige omgevingen. Maar een echt metaversum heeft standaarden nodig, die toelaten dat je als avatar of als hologram samen met je digitale bezittingen van de ene wereld naar de andere kan reizen. Daarin speelt Web3 weer een rol. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs noemt blockchain als ‘enige technologie die op unieke wijze gelijk welk virtueel object kan identificeren los van een centrale autoriteit’.