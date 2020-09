Aster Berkhof, de schrijvende vakantieganger die de wereldproblemen ontdekte

Schrijver Aster Berkhof is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij schreef meer dan 100 romans en verhalen.

'Hij kon het schrijven niet laten.' Zou dat geen mooi grafschrift zijn voor Louis van den Bergh, onder zijn pseudoniem Aster Berkhof?' Zo begon op 24 april 1999 het laatste interview dat de schrijver aan onze krant gaf. Berkhof was toen 80 geworden en zag er volgens onze reporter nog 'stralend' uit.

De aanleiding voor het interview was de publicatie van zijn boek 'Beminde schurken' over de genocide in Rwanda. Het boek was ook een aanklacht tegen de katholieke kerk. De zoveelste. In 'Octopus Dei' uit 1992 had Berkhof ook al fel uitgehaald naar het instituut. Hij noemde zich geen atheïst, wel een agnosticus. Ergens onderweg in zijn lange leven was hij zijn geloof kwijtgeraakt, ondanks zijn strenge katholieke opvoeding.

Louis van den Bergh werd op 18 juni 1920 geboren in Rijkevorsel. Hij studeerde in 1942 af als germanist aan de KU Leuven. Vier jaar later promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte. Hij werkte kort als journalist maar koos al snel voor een loopbaan als leraar.

Anderen mogen denken en zeggen wat ze willen, daar trek ik me weinig van aan. Sta ik niet in de literaire encyclopedieën? Het zal mij een zorg zijn. Aster Berkhof In De Tijd, 1999

Hij debuteerde in 1944 als schrijver onder het pseudoniem Aster Berkhof met 'De Heer in Grijze Mantel', een detective. Daarna volgden de boeken elkaar in sneltreinvaart op. Zijn beroemdste boek is misschien 'Veel Geluk Professor' uit 1949. Het werd later bewerkt tot een musical met Koen Crucke in de hoofdrol. VTM maakte er een televisieserie van. Er werden nog verhalen van Berkhof voor televisie bewerkt.

Aster Berkhof werd nooit tot de grote literaire schrijvers gerekend. Hij maalde er niet om. 'Anderen mogen denken en zeggen wat ze willen, daar trek ik me weinig van aan. Sta ik niet in de literaire encyclopedieën? Het zal mij een zorg zijn. De Nobelprijs haal ik nooit en dat is ook nooit een streefdoel geweest. Ik mijd de literaire scene. Symposia, boekenbeurzen. Een gruwel. Een boek is een gebeurtenis tussen mij en mijn lezers', zei hij in De Tijd.

Schaduwzijden

Hij had vooral een gelukkig leven, zei hij nog. 'Lange tijd leefde ik als een vakantieganger. De wereld was mooi en ikzelf gelukkig. Pas na een jaar of twintig schrijverij begon ik de wereldproblemen te ontdekken. Armoede, uitbuiting. De schaduwzijden. Ik ben, dat klopt, begonnen als schrijver van ontspanningslectuur. Nadien ging het inderdaad meer over het ingewikkelde leven van mensen, van volkeren, van culturen. Daarnaast heb ik toch ook altijd veel belangstelling gehad voor politiek-economische zaken. Ik las en lees meer non-fictie dan fictie. Over hoe de wereld in elkaar zit. Ik doceerde aan de Handelshogeschool in Antwerpen. Mijn studenten leerde ik Engels, zij leerden mij economie. Dat werkte heel bevruchtend.'

In 2013 publiceerde Berkhof zijn allerlaatste roman: 'Aline & de marmeren meisjes'. Het afscheid viel hem niet zwaar. 'Ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had', liet de schrijver optekenen.

Hij is ook een van de weinige schrijvers die bij leven een eigen museum hadden, in zijn geboortedorp Rijkevorsel. Maar dat is ondertussen gesloten. Het archief van Berkhof is ondergebracht in het Letterenhuis in Antwerpen.