Auteur György Konrad overleden

Met zijn literaire werk kwam hij in oppositie te staan met het communistische regime. Dat resulteerde in een reisen publicatieverbod. Via beurzen geraakte Konrad toch in West-Berlijn en de VS. In 2001 kreeg hij vanwege zijn diensten voor deEuropese eenwording de Karel de Grote-prijs in Aken. Hij debuteerde met de roman 'De Bezoeker' (1969), andere boeken van hem waren 'Tuinfeest' (1989), 'Nalatenschap' (1998), 'Geluk' (2001) en 'Het verdriet van de hanen' (2005)."