'Blanke' Rijneveld ziet af van vertaling 'zwarte' Gorman

Marieke Lucas Rijneveld geeft de vertaalopdracht voor de poëziebundel 'The Hill We Climb' van Amanda Gorman terug.

Uitgever Meulenhoff gaat op zoek naar een nieuwe vertaler voor 'The Hill We Climb' nadat er kritiek kwam dat de uitgever niet gekozen had voor een gekleurde vertaler.

Amanda Gorman (22) was de revelatie van de inauguratieplechtigheid van de Amerikaanse president Joe Biden in januari. Met haar gedicht 'The Hill We Climb' vertolkte ze de hoop op verzoening. Haar gelijknamige poëziebundel stond wekenlang bovenaan op de lijst van best verkochte boeken in de VS. Sindsdien vechten uitgevers voor de vertaalrechten van de zwarte dichter en activiste.

Schermvullende weergave Amanda Gorman tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. ©AFP

Voor het Nederlandse taalgebied werd die biedstrijd gewonnen door de voorname uitgeverij Meulenhoff. De Nederlandse vertaling van het gedicht staat gepland op 20 maart en is voorzien van een voorwoord van Oprah Winfrey. In september verschijnt vervolgens de vertaling van de volledige poëziebundel van Gorman. Voor de vertaling was dichter en romancier Marieke Lucas Rijneveld gevonden.

Mijn lieve gunsteling

Rijneveld is de ontdekking van de Nederlandse letteren van de afgelopen jaren. Haar debuutroman 'De avond is ongemak' werd unaniem lovend ontvangen en in vertaling bekroond met de International Booker Prize, de eerste keer dat een Nederlands boek die eer te beurt viel. En ook haar tweede roman, 'Mijn lieve gunsteling', werd lyrisch onthaald.

Schermvullende weergave Marieke Lucas Rijneveld ©BELGAIMAGE

In Nederland regende het echter negatieve reacties op de keuze van Rijneveld als vertaler van het werk van Gorman. 'Rijneveld is wit, non-binair en heeft geen ervaring op dit gebied, maar is volgens Meulenhoff toch 'de gedroomde vertaler'? Een dergelijke blijk van vertrouwen wordt niet vaak aan mensen van kleur gegund. Integendeel', stelt activiste en journaliste Janice Deul in een scherp opiniestuk in de Volkskrant. 'Waarom niet gekozen voor een literator die - net als Gorman - spoken word artist is, jong, vrouw, én unapologetically Black?'

Entourage van Gorman

Meulenhoff liet aanvankelijk weten dat de keuze voor Rijneveld als vertaler in nauw overleg met de entourage van Gorman was genomen. Gorman stelt als voorwaarde dat vertalers persoonlijk en in stijl en toon een verwantschap met haar poëzie hebben. Meulenhoff was bij Rijneveld uitgekomen omdat ze net als Gorman op jonge leeftijd internationale erkenning kreeg en omdat ze niet bang is zich uit te spreken, in het geval van Rijneveld vooral over gendergelijkheid en mentale weerbaarheid. Volgens de uitgever reageerde het team rondom Gorman zeer positief op het voorstel om Rijneveld de Nederlandse vertaling te laten doen.

Maar vrijdag trok Rijneveld zich terug als vertaler. ‘Wat mij interesseert, is de rijkdom van de taal. Ik had me met alle liefde gestort op het vertalen van Amanda’s werk, waarbij ik het als grootste taak zag haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in een positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn.’

Meulenhoff legt zich bij de beslissing neer. ‘De reacties hebben ons geraakt en tot nieuwe inzichten gebracht’, zegt directeur Maaike le Noble. ‘We gaan op zoek naar een team om Amanda’s woorden en boodschap van hoop en inspiratie zo goed mogelijk en in haar geest in vertaling te brengen.’