Boekenbeurs-organisator Boek.be failliet

Boek.be, dat de Antwerpse Boekenbeurs organiseerde, is failliet verklaard. Of er activiteiten van de vzw overgenomen worden, is nog niet duidelijk.

Boek.be kent al lang financiƫle problemen, onder meer door krimpende bezoekersaantallen voor de Boekenbeurs in Antwerp Expo. Een herstructureringsplan werd doorkruist door de coronacrisis. De afgelasting van de beurs in 2020 betekende het verlies van bijna de volledige bron van inkomsten voor Boek.be.

Of er alsnog activiteiten overgenomen worden, is nog niet duidelijk. 'Daarvoor is het afwachten in welke mate er partijen zijn die interesse tonen', zegt Vermeersch. 'Daar heb ik op dit ogenblik weinig zicht op.'