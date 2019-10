Britse boekenjury kan niet kiezen

Margaret Atwood en Bernardine Evaristo delen dit jaar de belangrijkste literaire prijs van de Engelse taal.

Het reglement van de Booker Prize, de belangrijkste literaire bekroning in het Engels taalgebied, is duidelijk. 'De jury is verantwoordelijk om uit de shortlist van zes boeken een winnaar te kiezen'. De organisator voegde dit regeltje in 1992 toe, om te vermijden dat er zoals dat jaar meer dan één laureaat zou zijn.

Het resultaat gisterenavond, na vijf uur beraadslagen? Twee winnaars: Margaret Atwood en Bernardine Evaristo. Atwood won de prijs voor 'The Testaments'. Het boek is het vervolg op The Handmaid's Tale uit 1985, dat weer volop in de kijker staat vanwege de gelijknamige televisieserie met Elisabeth Moss in de hoofdrol.

We hebben besloten om de regels te negeren. Hoe meer we over de auteurs praatten, hoe meer we van beide gingen houden Peter Florence Juryvoorzitter

The Testaments kwam vorige maand temidden grote media-aandacht uit en speelt zich af vijftien jaar na de gebeurtenissen uit The Handmaid's Tale.

Evaristo werd bekroond om haar boek Girl, Woman, Other. Het werk van de Britse vertelt de verhalen van twaalf personages, voornamelijk vrouwelijk en zwart in de leeftijd van 19 tot 93 jaar, die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De twee delen de prijs van 50.000 pond.