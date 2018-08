Britse schrijver VS Naipaul overleden

Na enkele jaren waarin hij actief was als journalist voor Britse media, begon Naipaul romans te schrijven. De eerste speelden zich nog af in Trinidad. Daarna exploreerde hij Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zijn indrukken legde hij naast romans vast in reportages en essays.

In 'An area of darkness' uit 1964 (in het Nederlands: 'Een domein van duisternis') analyseerde hij kritisch de menselijke verhoudingen in India, het land van zijn voorouders. In 'Among the believers: an islamic journey' uit 1981 ('Onder gelovigen') toonde hij zich islamkritisch. De roman 'A bend in the river' uit 1979 ('Een bocht in de rivier') gaat over de chaos en de dictaturen in Afrikaanse landen die onafhankelijk waren geworden.