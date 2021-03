Classica Mary Beard: 'Voor een goede discussie heb je een glas wijn nodig'

Ze droogde ooit Boris Johnson af in een debat over de cruciale vraag: wie waren nu beter, de Grieken of de Romeinen? ‘Als je van mening verschilt, wordt het net interessant.’ Historica Mary Beard over het belang van een goede discussie en de spiegel die het verleden ons voorhoudt.

Mary Beard foetert. ‘Ik ben al wakker van 5 uur vanmorgen, het is laat en ik word gewoon humeurig van al dat gedoe met Teams. It drives me mad. Elke keer als ik in een meeting ga, zegt het me: nee, werkt niet. Ik zie vervolgens niets op mijn scherm, niemand ziet mij. Ik krijg de melding dat ik het bloody thing opnieuw moet downloaden, terwijl dat niet kan omdat ik het al heb. Vreselijk.’

Ze zit in haar thuiskantoor in Cambridge. Op de achtergrond een indrukwekkende houten kast vol boeken. Beard is professor klassieke oudheid aan de prestigieuze universiteit van Cambridge. Auteur van een reeks internationale bestsellers over de Romeinen. Ze is documentairemaakster voor de BBC, heeft sinds jaren haar eigen badinerende column ‘A Don’s Life’ in het Britse literaire tijdschrift TLS en ze is vooral een van ’s werelds bekendste classica’s. ‘Ik bestudeer de Romeinen niet zozeer omdat ik geïnteresseerd ben in de Romeinen’, zegt ze. ‘Ik bestudeer ze omdat ik het interessant vind hoe wij naar de Romeinen kijken.’ Gisteren kreeg ze - virtueel - een eredoctoraat aan de Universiteit van Gent. Met een jaar vertraging. Ze had de erkenning al een jaar eerder moeten krijgen, maar toen kwam corona.

Tweede keer, goede keer. De Universiteit van Gent looft u vooral omdat u zich als historica zo vaak mengt in het publieke debat. Waarom is dat belangrijk?

Mary Beard: ‘Omdat het perspectief toevoegt. Het is niet zo dat je een paar pasklare lessen kunt plukken uit de Romeinse geschiedenis. Maar het verleden biedt in zekere zin een veilige ruimte om te discussiëren over de problemen van vandaag, het confronteert ons ook met onszelf.’

‘Heel Groot-Brittannië staat nu op zijn kop over de vraag of de koninklijke familie racistisch is of niet. Voor mij zegt dat niet zozeer iets over Harry of Meghan of de koningin, maar vooral iets over hoe we als maatschappij, wij allemaal en de media, worstelen met racisme. We’re all to blame. En dan vind ik het nuttig om te kijken hoe de Romeinen daarmee omgingen. Hun cultuur kende geen racisme zoals wij dat nu kennen. Dat zet toch aan het denken? Het is vooral dat wat ik als academicus wil meegeven. Dat betekent dat ik me niet wil verstoppen in de bibliotheek, maar me ook wil mengen in het publieke debat.’

U maakt het uzelf wel niet makkelijk. U spreekt zich fors uit over politieke thema’s en u wordt door criticasters vaak weggezet als te links. U bent al genadeloos aangepakt op sociale media. De Britse regering verzette zich naar verluidt tegen uw benoeming als trustee van het British Museum omdat u zich uitsprak tegen de brexit.

Beard: ‘Dat is soms vermoeiend. En mensen zijn soms gemeen. Maar ik vind het te belangrijk, dus ik blijf het doen.’

U schreef ooit ‘The Invention of Jane Harrison’, een boekje waarin u uitlegt hoe Jane Harrison, de eerste vrouwelijke classica in de Engelse academische wereld, vandaag te eenzijdig verheerlijkt wordt als feministisch symbool, als een foute historische constructie. Daarmee zegt u vooral dat we altijd kritisch moeten kijken naar hoe informatie ons bereikt.

Beard: ‘Voor een stuk gaan we altijd geneigd zijn de geschiedenis te herschrijven en informatie te interpreteren zoals we dat willen. Dat is normaal. Maar het begint ermee dat je dat onder ogen durft te zien. Daarna kan je daar open over discussiëren. Wat leert ons dat? Je moet ook van mening durven te verschillen. Dan wordt het net interessant.’

Geheel in de traditie van de Romeinen dus: de kunst van het debatteren. Maar daar is vandaag niet altijd de ruimte voor.

Beard: ‘Het is een lastig klimaat. Ik denk niet dat sociale media daar de oorzaak van zijn, maar ze hebben het wel uitvergroot. En er is een vreselijke tendens om mensen met wie je het eens bent te zien als je vriend en mensen met wie je het oneens bent te demoniseren als de vijand. Dat maakt het heel moeilijk. Omdat je dan geneigd bent niet meer te spreken met iemand die een andere mening heeft. Het smoort elke zinvolle discussie.’

U hebt ooit een felle Twitter-discussie gevoerd met Arron Banks, een Britse multimiljonair die de brexitcampagne fors financierde. Hij zei dat het Romeinse Rijk ten onder was gegaan aan immigratie. U steigerde. Uiteindelijk hebben jullie het uitgebabbeld op restaurant.

Beard: ‘Er is waarschijnlijk niemand in het hele land met wie ik het meer oneens ben dan met Banks. Hij heeft de vreselijkste ideeën. Maar het is toch beter dat we spreken? Pas op, ik zeg niet dat er iets mis is met kwaad zijn. Laten we eerlijk zijn, de meeste sociale revoluties in de westerse wereld zijn er gekomen door mensen die kwaad waren, niet door mensen die zeiden: ‘Ik vind het interessant om van mening te verschillen.’ Sommige dingen die mensen meemaken op sociale media zijn ook gewoon gruwelijk.’

‘Maar ik ben nu 66 jaar en ik ben wellicht wat minder kwaad dan vroeger. Als ik uitgekafferd word op Twitter, denk ik nu meer: oké, de kans bestaat dat dit echt een monsterlijke neonazi is, maar wellicht is de kans groter dat het een triestig figuur is die laat op avond al iets gedronken heeft en ik ben gewoon een doelwit. Ik ben daar milder in geworden. En soms probeer ik ze te overtuigen. Twitter is dan wel niet ideaal, met een beperkt aantal karakters.’

Dan ga je maar beter op café.

Beard: ‘Absoluut. Ik zal nooit een supporter zijn van Banks, maar ik denk niet dat een van ons beiden die ontmoeting zal vergeten.’

Intussen blijft u zich wel opwinden over de brexit. Over het wegvallen van het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten, bijvoorbeeld.

Beard: ‘Erasmus heeft ertoe geleid dat Cambridge een veel multiculturelere plek is geworden. We verliezen dat nu en dat gaat ten koste van veel meer dan alleen de universiteit. Ik ga de brexit nooit begrijpen. Ik ga nooit snappen waarom men denkt dat we dit kleine eiland op onszelf moeten bouwen. Wat is het voordeel daarvan? Maar we moeten de hand in eigen boezem steken. We hebben Europa niet goed uitgelegd. We hebben aan vrouwen met slechtbetaalde jobs die lange dagen werken niet duidelijk gemaakt waarom Europa belangrijk was. Zij dachten dat het iets voor de geprivilegieerde klasse was, mensen zoals ik, die zich konden gaan amuseren op seminarie in Parijs. Dat is een harde les.’

Over geprivilegieerd gesproken. U wilt met uw documentaires en boeken de klassieke oudheid bij het brede publiek brengen, maar toch hangt er nog altijd een zweem van intellectualisme en macht rond. Politici die zich willen profileren door Seneca of Cicero te citeren.

Beard: ‘Dat gaat terug op een lange traditie, natuurlijk. Het is lang zo geweest dat de kennis van het Latijn een soort gatekeeper was voor een microkosmos van rijke kostschooljongens. Het gaf een soort clubgevoel, dat is iets sociologisch. Boris Johnson, de Britse premier, dweept ook met de klassieken en ik geloof oprecht dat hij dat meent. Maar telkens als hij daarmee uitpakt, denk ik: nee, je schrikt mensen af! Die krijgen het gevoel dat de Grieken en Romeinen niets voor hen zijn.’

U bent ooit wel op een podium gekropen om met Johnson te debatteren over wie nu belangrijker was, de Grieken of de Romeinen. Een debat dat u volgens het publiek trouwens won.

Beard: ‘Ja kijk, ik verschil bijna over alles van mening met hem, maar hij is geen nasty man. Laat ons zeggen dat het moedig was van hem om dat te doen. Al zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat hij overdreven veel zelfvertrouwen had om eraan te beginnen.’ (lacht luid)

Op de Britse televisie was er een tijd geleden het realityprogramma ‘Dream School’ van chef-kok Jamie Oliver. Daarin kregen tieners die schoolmoe waren les van allerlei experts, onder wie u. Deed u dat net om te tonen dat klassieke oudheid geen elitair vak is?

Beard: ‘Ik vond dat een heel speciale ervaring. Het was een beetje kunstmatig omdat het natuurlijk een tv-programma was en iedereen zich daar duidelijk van bewust was. Ik denk dat ik daar uiteindelijk zelf meer uitgehaald heb dan die jongeren. Ik was aan het einde van de dag echt kapot. Het was constant trekken. Ik moest me telkens opnieuw de vraag stellen: hoe krijg ik ze in godsnaam geïnteresseerd in iets wat hen totaal niet boeit? Dat was een leerrijke oefening. Ik heb trouwens nog altijd contact met een paar van hen. Als ik in een Twitter-discussie beland, sturen ze me dan ‘Je hebt gelijk, Mary!’’

In uw boek ‘SPQR’ schrijft u dat geschiedenis voortdurend evolueert omdat we meer ontdekkingen doen, met nieuwe technologieën nieuwe inzichten verwerven. Wat is het spannendste dat er op dat vlak is bijgekomen de jongste jaren?

Beard: ‘Er is zoveel. Een van de opmerkelijkste vondsten, ook een van de meest vieze, is een beerput op de site Herculaneum in Italië. Daarmee kan je letterlijk het dagelijks leven van de Romeinen aflezen uit hun uitwerpselen. Of er is het geologische onderzoek in Groenland, waar je in de ijskappen de sporen van de vervuiling door de Romeinse zilvermijnen in Spanje kan zien.’

‘Maar meer dan nieuwe ontdekkingen interesseren mij nieuwe manieren van denken. Die nieuwe vondsten vertellen zelden iets wat je niet al kon veronderstellen. We dachten al dat de inwoners van Herculaneum vooral zeevruchten en kip aten. En we wisten al dat Romeinen op een industriële schaal - een schaal die je tot na de middeleeuwen niet meer zou zien - zilver ontgonnen in Spanje. Maar geschiedenis begrijp je vooral beter door nieuwe vragen te stellen. Neem dat racisme waar ik het daarnet over had. Romeinen waren geen sympathieke kerels, ze haatten buitenlanders. Maar toch kenden ze geen racisme zoals wij dat vandaag kennen. Ik wil me dan de vraag stellen: hoe was dat dan?’

En? Hoe was dat dan?

Beard: ‘Ik weet het niet! Maar het begint al met het ter discussie stellen van de dingen die bij ons ingebakken zitten en waar we nooit meer bij stilstaan omdat we ze ‘normaal’ vinden. Maar zijn die wel normaal? Als de Romeinen het anders zagen, waarom zien wij het dan nu zo?’

In tegenstelling tot veel academici hebt u eigenlijk niet echt een specialisatie.

Beard: ‘Dat is waar. Ik doe eigenlijk alles.’

Dat zou te maken hebben met het feit dat u als jonge moeder geen tijd had voor onderzoek, liet ik me vertellen.

Beard: ‘Dat klopt. Ik publiceerde in de eerste 15 à 20 jaar van mijn carrière amper iets. Ik focuste op lesgeven, omdat er brood op plank moest komen voor kinderopvang. Met twee jonge kinderen in huis draaide alles rond hen, ik had geen ruimte voor iets anders. En als je in Cambridge lesgeeft, gaat dat meteen heel breed. Ik gaf talen, Latijn en Grieks, literatuur, geschiedenis. Dat heeft mijn manier van denken zeker gevormd. Maar ik heb vooral het geluk gehad dat het me daarna nog gelukt is over te schakelen op meer onderzoek.’

U geeft nog altijd les. Door corona vooral online.

Beard: ‘Het lesgeven is inderdaad fors veranderd. Wat deels goed is, dat was ook nodig. Maar ik maak me met die digitalisering wel zorgen over een aantal dingen. Eerst en vooral zullen mensen elkaar minder ontmoeten. Zie ons hier zitten, gekluisterd aan een scherm. We maken onszelf wijs dat we een face-to-facegesprek hebben, maar het is toch niet hetzelfde. We zouden een ander gesprek hebben als we op café zaten. Hoe kan je een echte discussie voeren via een computer? Hoe kan je eens goed van mening verschillen?’

‘Ik volg veel seminaries op Zoom. Dan wordt gezegd dat het een debat is, maar dat is nooit het geval. Het is hoogstens een Q&A. Ik vrees dat je nu eenmaal voor een goede discussie een glas wijn nodig hebt. (lacht) Een tweede ding waar ik bezorgd naar kijk, is wat dat digitaal werken zal betekenen voor vrouwen. Zullen zij meer thuiswerken? En hun werk dan combineren met het huishouden? Raken ze meer geïsoleerd? Dat zou een stap terug zijn. We moeten dat goed in de gaten houden.’

U bent nu 66. Hoelang gaat u nog door?

Beard: ‘Aan Cambridge moet ik stoppen als ik 67 ben. Wat me ook maar goed lijkt, ik wil plaatsmaken voor jongere mensen. Maar ik ga niet stoppen met wat ik doe. Ik doe het daarvoor veel te graag. Niet dat ik van de Romeinen hou. Het zijn brutale, gemene, vooringenomen vrouwenhaters. Maar ik vind ze buitengewoon interessant. En ik wil dat delen. Dat is nog altijd een goede reden om ’s morgens om vijf uur op te staan.’

‘Ik ben net gestart met een nieuw boek over hoe we vandaag kijken naar de figuur van de Romeinse keizer. Als politiek figuur, als autocraat, maar evengoed als psychopathische gek. Een van de meest gestelde vragen die ik de voorbije jaren kreeg, was op welke keizer Donald Trump het meest leek. Mensen zijn daar nog altijd door gefascineerd.’

In de boekenkast achter u zie ik ook een buste van een keizer staan…

Beard: ‘O ja, dat is Caracalla! We wilden iets over hem brengen in een documentaire. Hij was de keizer die in 212 van alle inwoners van het Romeinse Rijk, behalve de slaven, staatsburgers maakte. We zochten een borstbeeld om dat verhaal te illustreren, maar we vonden er nergens één. Dus hebben we zijn portret uitgeknipt in karton.’ (lacht)

Ook dat is in deze tijden van migratiediscussies een interessant historisch experiment.

Beard: ‘Precies. We weten nog altijd niet goed wat zijn exacte motief was. Je zou kunnen denken dat hij voor een egalitaire maatschappij was, maar dat betwijfel ik. Maar het is zo’n ongelooflijk bepalend moment geweest, het heeft het hele Romeinse Rijk in één klap veranderd. Plots was iedereen gelijk voor de wet. Dat bleef natuurlijk niet duren. Binnen de 50 jaar hadden ze andere manieren gevonden om bepaalde groepen toch meer rechten of privileges te geven. Er kwamen andere vormen van hiërarchie. Maar dat hele idee van een keizerrijk van gelijke burgers was wel ongezien.’

Laatste vraag: als u een van uw boeken mag aanraden, waar begint iemand dan best?

Beard: ‘Goh. Ik zou zeggen ‘Pompeï’. De site van Pompeï, de stad die verwoest werd door een vulkaanuitbarsting en waarvan in de lava zo veel werd bewaard, spreekt nog altijd tot de verbeelding. Ze is ook van onschatbare waarde om het dagelijks leven van de Romeinen te begrijpen. Maar tegelijk bestaan er zoveel mythes en misverstanden over. Het idee dat het een stad is die versteend is in de tijd, bijvoorbeeld. Dat klopt niet. Mensen werden daar niet plots overvallen door lava terwijl ze brood aan het bakken waren. De meesten zijn met hun hebben en houden gevlucht.’

‘Maar het is opnieuw vooral interessant hoe we daar ons beeld over vormen. Als je mensen vandaag ziet aanschuiven aan het gebouw dat een bordeel was, dan merk je dat heel goed. De meesten maken grapjes, ze kijken naar de prenten op de muren, alsof ze mannelijke klanten zijn. Je hoort maar weinig bezoekers zeggen: wat moet het hier vreselijk geweest zijn voor de vrouwen. Dat toont aan dat we nog altijd naar die geschiedenis kijken door een mannelijke lens, omdat dat ons aangeleerd is. En zo zijn we terug bij het begin: het verleden confronteert ons met onszelf.’